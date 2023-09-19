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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Жители в Ростовской области останутся без телевидения с 19 сентября

Жители в Ростовской области останутся без телевидения с 19 сентября

19 сентября 2023, 08:23
Фото: 1MI
Жители в Ростовской области останутся без телевидения с 19 сентября
В Ростовской области запланированы временные отключения телерадиосигнала, сообщает «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

Ограничения будут вводить в период с 19 по 24 сентября. В это время возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала.

Во вторник, 19 сентября, это коснется населенных пунктов Белая Калитва, Весело-Вознесенка, Горняцкий, Никольский. В среду ограничения введут в Чирском Советского района.

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В четверг это затронет населенные пункты Талловеров, Хуторской, Жуковское, в пятницу — Сиротский и Валуевка. В это время проведут профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.

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