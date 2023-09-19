Жителям в Ростове-на-Дону разрешили купаться до 1 октября

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Пляжи, где можно искупаться, находятся на острове Зеленый и улице Левобережной, 3А. Местных жителей призвали отдыхать только в разрешенных для этого местах.
«Подвижные игры лучше проводить подальше от берегов, чтобы никто не рисковал упасть в воду. При катании на лодках или катерах используйте спасательные жилеты», — попросили местных жителей.
Отмечается, что в экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112.
Добавим, что на выходных в Ростове было похолодание, а сейчас средняя температура составляет около 24 градусов.
Ранее в Ростовской области спасли детей, оправившихся на матрасе к дрейфующей лодке.