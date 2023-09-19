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Updated Сегодня, 10:23

Жителям в Ростове-на-Дону разрешили купаться до 1 октября

Жителям в Ростове-на-Дону разрешили купаться до 1 октября

19 сентября 2023, 10:21
Фото: 1MI
Жителям в Ростове-на-Дону разрешили купаться до 1 октября
В Ростове-на-Дону купальный сезон продлится до 1 октября, в городе для этого есть два муниципальных пляжа, сообщает управление по делам ГО и ЧС города.
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Отдых

Пляжи, где можно искупаться, находятся на острове Зеленый и улице Левобережной, 3А. Местных жителей призвали отдыхать только в разрешенных для этого местах.

«Подвижные игры лучше проводить подальше от берегов, чтобы никто не рисковал упасть в воду. При катании на лодках или катерах используйте спасательные жилеты», — попросили местных жителей.

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Отмечается, что в экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112.

Добавим, что на выходных в Ростове было похолодание, а сейчас средняя температура составляет около 24 градусов.

Ранее в Ростовской области спасли детей, оправившихся на матрасе к дрейфующей лодке.

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