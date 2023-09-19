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Жителям в Ростовской области могут списать пени за долги по капремонту

Жителям в Ростовской области могут списать пени за долги по капремонту

19 сентября 2023, 05:45
Фото: 1MI
В Ростовской области рассматривают вопрос списания пени во время оплаты долгов за капитальный ремонт, сообщили в правительстве региона.

В 2022 году был проведен капремонт в 1063 домах на площади 2,3 миллиона квадратных метров. В этом году работы должны охватить 2,2 тысячи зданий, общая площадь которых составляет 5,2 миллиона квадратных метров.

Согласно последним данным, на 77 тысячах личных счетов абонентов имеется задолженность. Губернатор Василий Голубев предложил реализовать программу, чтобы решить эту проблему.

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«Если люди в течение определенного времени уплачивают основной долг, то пени с них брать не будут», — заявил глава региона.

Он поручил МинЖКХ области проработать этот вопрос.

Ранее ростовскому олигарху Саввиди отказали в выплате долга в размере 215 миллионов рублей.

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