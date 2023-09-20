Бузову носили на руках после приезда в Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
В пабликах появилась информация, что артистка прибыла в город и посетила один из вузов. После этого начались съемки, во время которых несколько парней подняли ее на руки. А остальные в это время аплодировали, после чего парни подняли на руки других девушек.
Какой именно проект снимали, пока не раскрывается. В комментариях мнения о певице разделились, так как некоторые были рады ее приезду, а другие оказались не в восторге.
«Учитывая то, как ее встречал мой университет, она явно достойна того. Не уехала из России, как многие звезды… Я не фанатка ее творчества, но как человек… Она умница», — пишут горожане.
Также ростовчане написали, что хотели бы ее увидеть вживую.
Ранее ростовской алкогольной компании вернули иск к Ольге Бузовой на 1,1 миллиона евро.