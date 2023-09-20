rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:20

Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Бузову носили на руках после приезда в Ростов-на-Дону

Бузову носили на руках после приезда в Ростов-на-Дону

20 сентября 2023, 16:20
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону певицу Ольгу Бузову подняли на руки после ее приезда в город, сообщили очевидцы в соцсетях.

В пабликах появилась информация, что артистка прибыла в город и посетила один из вузов. После этого начались съемки, во время которых несколько парней подняли ее на руки. А остальные в это время аплодировали, после чего парни подняли на руки других девушек.

Какой именно проект снимали, пока не раскрывается. В комментариях мнения о певице разделились, так как некоторые были рады ее приезду, а другие оказались не в восторге.

«Лишь бы не с концертом»: ростовчане отреагировали на приезд Бузовой в город
Узнать подробнее

«Учитывая то, как ее встречал мой университет, она явно достойна того. Не уехала из России, как многие звезды… Я не фанатка ее творчества, но как человек… Она умница», — пишут горожане.

Фото: Это Ростов - ТГ

Также ростовчане написали, что хотели бы ее увидеть вживую.

Ранее ростовской алкогольной компании вернули иск к Ольге Бузовой на 1,1 миллиона евро.

Читайте также:
«Лишь бы не с концертом»: ростовчане отреагировали на приезд Бузовой в городРостовской алкогольной компании вернули иск к Ольге Бузовой на 1,1 млн евроЗемля, строительство и вино от Бузовой: за что судились донские компании в апреле
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Вуз#Певица#Проект#Комментарии#Встреча#Съемки
Подпишитесь
«Дети греются в туалетах»: составлен топ-5 худших школ в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:35
В ЦБ рассказали, почему в Ростовской области подорожали апельсины и груши
Сегодня, 08:15
Зоолог объяснил причины гибели дельфинов в Таганрогском заливе
Сегодня, 06:33
Эколог рассказал об удручающем состоянии малых рек в Ростовской области
Сегодня, 05:47
Водитель умер за рулем и влетел в бензовоз и грузовик на Малиновского в Ростове
Сегодня, 04:56
Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края
Сегодня, 10:37