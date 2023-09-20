«Дети греются в туалетах»: составлен топ-5 худших школ в Ростове-на-Дону

«Тараканов в еде ученики, наверное, скоро начнут воспринимать как белок, ибо нормальных блюд в столовой нет. Из туалетов воняет сигаретами, но вместо решения этой проблемы учеников гоняют за слишком серую форму. Ну так выдайте эту форму, будем носить», — говорится в отзывах.