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Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

«Дети греются в туалетах»: составлен топ-5 худших школ в Ростове-на-Дону

«Дети греются в туалетах»: составлен топ-5 худших школ в Ростове-на-Дону

20 сентября 2023, 08:35
Фото: rostovgazeta.ru
«Дети греются в туалетах»: составлен топ-5 худших школ в Ростове-на-Дону

Как дети греются в туалетах и боятся отравиться в школах Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону проживает более миллиона человека, поэтому в городе открыто большое количество школ, о которых ученики и родители оставляют отзывы в Интернете. Что ростовчане думают об образовательных учреждениях, в материале RostovGazeta.

Мы составили рейтинг на основании низких оценок и отрицательных отзывов об учебных заведениях. Добавим, что отзывы являются личным оценочным суждением пользователей в сети и не отражают позицию редакции.

Отзывы о школе №90 в Ростове

Это учреждение получило 3,4 балла из пяти возможных, о нем оставили 50 отзывов. Некоторые из них оказались негативными.

«Это треш, закончила школу, учителя часто меняются, руководство нам вообще не нравится. Школе требуется ремонт, срочно», — пишет бывшая ученица.

«В школе очень холодно, дети мучаются и согреваются в туалетах с помощью сушек для рук. Что за безобразие», — возмущаются родители.

«Фу, а не школа, не ходите туда. Лучше посетить любое другое учреждение», — заявляют ростовчане.

Они оставляли также и положительные отзывы.

«Школа без сложностей. Уже второй ребенок пошел и нам нравится. Все зависит от педагога», — говорят родители.

«Очень хорошая школа, сейчас учусь в ней. Преподаватели просто супер», — заявляют ученики.

«Очень хорошая школа, сейчас учусь в ней. Преподаватели просто супер», — заявляют ученики.«Очень хорошая школа, сейчас учусь в ней. Преподаватели просто супер», — заявляют ученики.
«Очень хорошая школа, сейчас учусь в ней. Преподаватели просто супер», — заявляют ученики.
Фото: Яндекс.Карты

Отзывы о школе №68

Это образовательное учреждение расположено в переулке Госпитальный, ему поставили 3,2 балла из 5. Пользователи оставили 30 отзывов об этой школе.

«Ужасней школы нет, говорю как бывшая ученица, своего ребенка не отдам сюда ни за что в жизни», — написала бывшая школьница, но причины гневного отзыва раскрывать не стала.

«Постоянно зовут на скучные мероприятия, не прийти нельзя. Мероприятия просто ужаснейшие, все настолько скучно проходит, что большинство детей сидят в телефонах с наушниками. Зачем тогда это все проводить?», — возмущаются родители.

«Не советую здесь учиться и посещать это место. Неприятная атмосфера, воняет из столовой. Ничему не учат», — говорится в отзывах.

Но не все комментарии оказались негативными, некоторые ростовчане рассказали, что всем довольны.

«Прекрасная школа и учителя тоже», — заявляют местные жители.

«Это одна из лучших школ, в которых я была. Учителя добрые, а в столовой вкусно кормят», — пишут горожане.

«Ужасней школы нет, говорю как бывшая ученица, своего ребенка не отдам сюда ни за что в жизни», — написала бывшая школьница, но причины гневного отзыва раскрывать не стала.«Ужасней школы нет, говорю как бывшая ученица, своего ребенка не отдам сюда ни за что в жизни», — написала бывшая школьница, но причины гневного отзыва раскрывать не стала.
«Ужасней школы нет, говорю как бывшая ученица, своего ребенка не отдам сюда ни за что в жизни», — написала бывшая школьница, но причины гневного отзыва раскрывать не стала.
Фото: Яндекс.Карты

Отзывы о школе №10

Эта школа получила сразу 137 отзывов, но в некоторых из них есть жалобы. Поэтому учреждение на улице Ректорской получило оценку 3 из 5.

«В школе часто было холодно, зимой тоже. Когда начинался дождь, то в классе протекал потолок», — жалуются ученики.

«Еда в столовой… Я часто покупала булочку в шоколаде или со сгущенкой, ибо от сосиски в тесте или пиццы можно было отравиться», — говорят школьники.

«Тараканов в еде ученики, наверное, скоро начнут воспринимать как белок, ибо нормальных блюд в столовой нет. Из туалетов воняет сигаретами, но вместо решения этой проблемы учеников гоняют за слишком серую форму. Ну так выдайте эту форму, будем носить», — говорится в отзывах.

Что касается положительных мнений, то их оказалось большое количество.

«Школа и коллектив супер, педагоги самые лучшие. Учреждение сделали на высоком уровне. Наши детки первоклашки зашли в уютные стены второго дома своей жизни», — говорят всем довольные родители.

«В школе часто было холодно, зимой тоже. Когда начинался дождь, то в классе протекал потолок», — жалуются ученики.«В школе часто было холодно, зимой тоже. Когда начинался дождь, то в классе протекал потолок», — жалуются ученики.
«В школе часто было холодно, зимой тоже. Когда начинался дождь, то в классе протекал потолок», — жалуются ученики.
Фото: Яндекс.Карты
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«Большое спасибо администрации школы за замечательный ремонт и модернизацию школы. Ребенок пришел вдохновленный, восхищался новшествам», — заявляют ростовчане.

«Благодарна педагогическому коллективу за внимание к нашим детям, за высокий профессионализм», — сообщили родители.

Отзывы о школе №21

У этой школы рейтинг оказался еще ниже — 2,9, а количество отзывов достигло 60. Само учреждение расположено на проспекте Мира. В частности, учеников не устраивает качество образования, а также внешний облик здания.

«В столовой еда не совсем качественная, мой ребенок жаловался на практически холодную еду и чай, часто попадались волосы в еде», — говорят родители.

«Знаний дети получают ноль, а вот унижений, и морального давления здесь через край», — пишут горожане.

«Одна из самых страшных школ города. Стыдоба, что учебное заведение так выглядит», — говорится в комментариях.

При этом в положительных отзывах пользователи говорят об индивидуальном подходе к детям.

«Мне нравится это учебное заведение, с удовольствием отучился здесь с первого класса, для меня с моими одноклассниками это второй дом», — пишет бывший ученик.

«Полный педагогический коллектив, в первую очередь, работает над качеством обучения, есть спортивные секции, кружки разной направленности, к каждому ребенку ищут индивидуальный подход», — сказано в отзывах.

«Одна из самых страшных школ города. Стыдоба, что учебное заведение так выглядит», — говорится в комментариях.«Одна из самых страшных школ города. Стыдоба, что учебное заведение так выглядит», — говорится в комментариях.
«Одна из самых страшных школ города. Стыдоба, что учебное заведение так выглядит», — говорится в комментариях.
Фото: Яндекс.Карты

Отзывы о школе №31

Эта школа получила рейтинг 3,4, а также 80 отзывов. Работает она на проспекте Стачки.

«Не понимаю, почему есть отзывы на 5 звезд. Эта школа не просто ужасная, я даже не могу подобрать слова, которые подойдут этому месту. Действительно хорошие учителя здесь не задерживаются», — пишут ростовчане.

«Никакой пришкольной территории, все туи, на которые сдавали деньги классы, засохли, стадион в ужасном состоянии, покрытие непонятно из чего, так как все крошится. Лампы в классах желтого цвета, мигают и шумят, тем деткам, которые учатся во вторую смену, не позавидуешь», — критикуют местные жители.

Отзывы о школе №31Отзывы о школе №31
Отзывы о школе №31
Фото: Яндекс.Карты

Но не все отзывы оказались плохими и есть те, кому все нравится.

Дочка учится в этой школе уже десятый год. Главное достоинство — сильные и внимательные учителя. В самой школе всегда порядок, плюс новый стадион. Удобное расписание, внеурочные мероприятия — все, как и должно быть в хорошей школе», — заявляют родители.

«Довольно хорошая школа, хороший ремонт в столовой, я считаю что все достаточно нормально», — высказались ученики.

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