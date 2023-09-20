Два теплохода столкнулись в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Один из теплоходов «Волгодон-225» направлялся в Краснодарский край и на борту у него было зерно. У второго пунктом назначения оказался Казахстан, куда планировали доставить оборудование.
«Из-за густого тумана они столкнулись на перекате „Суходонецкий“. У судна, на борту которого партия зерна, теперь повреждена боковая часть», — уточнил канал.
Отмечается, что оба капитана были трезвые, медицинская помощь никому не потребовалась. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее турецкая судоходная компания обманула моряка в Ростовской области на 200 тысяч рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.