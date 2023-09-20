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Published Сегодня, 10:57

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Updated Сегодня, 10:59

Два теплохода столкнулись в Ростовской области

Два теплохода столкнулись в Ростовской области

20 сентября 2023, 10:57
Фото: pxhere.com
Два теплохода столкнулись в Ростовской области
В Ростовской области в реке Дон столкнулись два теплохода из-за тумана, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Один из теплоходов «Волгодон-225» направлялся в Краснодарский край и на борту у него было зерно. У второго пунктом назначения оказался Казахстан, куда планировали доставить оборудование.

«Из-за густого тумана они столкнулись на перекате „Суходонецкий“. У судна, на борту которого партия зерна, теперь повреждена боковая часть», — уточнил канал.

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Отмечается, что оба капитана были трезвые, медицинская помощь никому не потребовалась. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее турецкая судоходная компания обманула моряка в Ростовской области на 200 тысяч рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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