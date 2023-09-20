«Единая Россия» обозначила приоритеты на осеннюю сессию в Госдуме

Одним из ключевых для «Единой России» является законопроект, касающийся наследования права на бесплатный земельный участок членами семей героев России и СССР, полных кавалеров ордена Славы. В настоящее время только сами герои могут пользоваться такой льготой, но правительство выступает за расширение этой нормы.