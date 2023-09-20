«Единая Россия» обозначила приоритеты на осеннюю сессию в Госдуме

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
На данный момент добровольцы имеют право на страхование из федерального бюджета, однако нет механизма реализации этой нормы. Предложенная рабочей группой по СВО, руководителем которой является секретарь генсовета партии Андрей Турчак, инициатива устраняет эту проблему.
Далее планируется обсудить законопроект, который позволит считать работодателей, предоставляющих рабочие места участникам специальной операции, социальными предпринимателями. Те компании, которые берут их к себе на работу, могут рассчитывать на различные льготы.
Одним из ключевых для «Единой России» является законопроект, касающийся наследования права на бесплатный земельный участок членами семей героев России и СССР, полных кавалеров ордена Славы. В настоящее время только сами герои могут пользоваться такой льготой, но правительство выступает за расширение этой нормы.
Также Госдума рассмотрит законопроект партии о расширении и поддержке волонтерства.
До 1 октября правительство представит в Думу проект федерального бюджета на следующие три года. Вместе с Кабинетом министров «Единая Россия» активно участвует в работе над ним — в документе заложены все социальные положения народной программы партии.
«Все социальные обязательства в бюджете 2024–2026 гг. возрастут. По инициативе президента с 1 января 2024 года на 18,5% вырастет МРОТ. Это даст существенное повышение заработной платы в бюджетной сфере. Задача „Единой России“ — обеспечить неукоснительное исполнение этого решения», — подчеркнул Андрей Исаев, замруководителя фракции партии в Госдуме.
Он также напомнил о планах со следующего года ежегодно индексировать пособие по безработице, что предусмотрено законопроектом партии о занятости. Его во втором и третьем чтениях рассмотрят в октябре.
Кроме того, осенью будет рассмотрено предложение рабочей группы по СВО об ответственности военных представителей госзаказчика за нарушение условий госконтракта наравне с другими участниками гособоронзаказа, сообщается на сайте партии ER.RU.