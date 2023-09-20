Эколог рассказал об удручающем состоянии малых рек в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
По словам эколога, малые реки — это притоки, которые питают основные водные артерии региона. Они наполняют большие реки, в том числе и Дон. Однако с каждым годом эксперты отмечают ухудшающееся состояние малых рек. Причин этому, по их словам, несколько.
«Во-первых, у нас происходит неконтролируемая распашка природоохранных зон. Землепользователи устанавливают неконтролируемые дамбы как хотят, перегораживая реки. А во-вторых, если раньше распашка была возможна только горизонтальная, параллельная самой реке, то сейчас пашут, как угодно», — отмечает Андрей Зайчиков.
Усугубляет ситуацию и несоблюдение природоохранной зоны водоемов, которая была увеличена с 50 до 200 метров.
«Все эти нарушения уменьшают территорию, которая была покрыта растительностью и там собиралась вода, чтобы поступать в реки. Сейчас из-за распашки береговых линий, вода уходит в землю. А потом дождями и потоками ее смывает в реки с большим количеством лишней земли. Реки заиливаются, нарушается система», — разъясняет эколог.
Спикер добавляет, что периодически выделяются средства на расчистку русел рек. Но ситуация с дамбами и распашкой не меняется. Это приводит к тому, что через время расчищенные участки рек снова затягивает лишним мусором и грунтом.
«В этом году впервые была поднята проблема не просто засорения, а диффузного засорения, когда переизбыток химических веществ при полевых работах, впитывается в почву и с подземными водами попадает в реки», — говорит эксперт.
Собеседник уверен, что существующее законодательство позволяет урегулировать существующие проблемы. И если выполнить ревизию незаконных плотин, провести беседу с аграриями и контролировать распашку, то в течение следующих лет ситуация начнет положительно меняться. Однако этим надо целенаправленно заниматься.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области на берегу Дона незаконно строят частные дома. Местные жители подчеркивают, что эта ситуация продолжается уже несколько лет.