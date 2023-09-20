Эколог рассказал об удручающем состоянии малых рек в Ростовской области

«Все эти нарушения уменьшают территорию, которая была покрыта растительностью и там собиралась вода, чтобы поступать в реки. Сейчас из-за распашки береговых линий, вода уходит в землю. А потом дождями и потоками ее смывает в реки с большим количеством лишней земли. Реки заиливаются, нарушается система», — разъясняет эколог.