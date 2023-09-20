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Эксперт предупредил о возможных вспышках столкновений армян и азербайджанцев Дона

Эксперт предупредил о возможных вспышках столкновений армян и азербайджанцев Дона

20 сентября 2023, 10:44
Фото: Pelle Sten/cC BY 2.0/flickr.com
Эксперт предупредил о возможных вспышках столкновений армян и азербайджанцев Дона
Вспышки конфликта между армянами и азербайджанцами в Ростовской области из-за событий в Карабахе, вполне возможны. Но вряд ли они будут слишком «громкими», сообщил RostovGazeta политолог, эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Собеседник разъясняет, что межнациональные конфликты в Ростовской области практически не возможны. По оценкам эксперта, в этом направлении наши спецслужбы работают весьма неплохо.

«Это я точно знаю, поскольку занимаюсь межэтническими конфликтами», — отмечает Евгений Михайлов.

По словам эксперта, практика Ростовской области показывает, что армяне и азербайджанцы, часто дружат, а то и вовсе создают межэтнические семьи.

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«Когда я выступал с заявлениями по Карабаху, нередко слышал претензии от армянского народа из Ростова. Но позвольте, если вы проживаете в России, то и бороться должны за национальные интересы Российской Федерации. Если проявляете гражданскую позицию по отношению к своей стране, то езжайте туда, и там боритесь за свои интересы. На территории России межнациональных конфликтов быть не должно. Особенно между представителями тех стран и народов, у которых есть свои государства», — делится мнением политолог.

Спикер добавляет, что для примера, Азербайджан и вовсе не приемлет двойного гражданства. Проживающие в Ростовской области азербайджанцы — это жители России. У эмигрировавших армян ситуация другая, у многих — двойное гражданство.

«Поэтому ситуация должна быть однозначной — никаких столкновений между народами у нас позволять нельзя», — убежден эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, к чему приведет конфликт в Нагорном Карабахе.

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