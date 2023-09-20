Эксперт предупредил о возможных вспышках столкновений армян и азербайджанцев Дона

«Когда я выступал с заявлениями по Карабаху, нередко слышал претензии от армянского народа из Ростова. Но позвольте, если вы проживаете в России, то и бороться должны за национальные интересы Российской Федерации. Если проявляете гражданскую позицию по отношению к своей стране, то езжайте туда, и там боритесь за свои интересы. На территории России межнациональных конфликтов быть не должно. Особенно между представителями тех стран и народов, у которых есть свои государства», — делится мнением политолог.