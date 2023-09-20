Эксперт рассказал о пресечении стычек между армянами и азербайджанцами в Ростове

«В России существуют свои законы и диаспоры должны жить по ним. Выяснять отношения можно только на поле боя. Поэтому если граждане какой-то из стран будут вдруг недовольны происходящим в Карабахе, они должны ехать туда и там доказывать свою правоту. В России, в том числе и в Ростовской области, этого допускать нельзя», — резюмирует политолог.