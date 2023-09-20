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Эксперт рассказал о пресечении стычек между армянами и азербайджанцами в Ростове

Эксперт рассказал о пресечении стычек между армянами и азербайджанцами в Ростове

20 сентября 2023, 10:00
Фото: Peretz Partensky/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Эксперт рассказал о пресечении стычек между армянами и азербайджанцами в Ростове
Ростов — город межнациональный. Конфликты, связанные с происходящим в Карабахе, вполне возможны. Нашим спецслужбам необходимо жестко контролировать и пресекать любые межнациональные инциденты, сообщил RostovGazeta политолог, эксперт по межнациональным конфликтам, Евгений Михайлов.

Эксперт напоминает, что в период карабахского военного конфликта осенью 2020 года, межнациональные столкновения между армянами и азербайджанцами случались.

«В Ростовской области, как на Кубани, и в Ставрополе, много выходцев из Армении. Безусловно, сейчас они переживают о происходящем. Ведь очевидно, что многолетний конфликт двух народов находится в стадии завершения, и Карабах переходит под контроль Азербайджана», — отмечает Евгений Михайлов.

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Однако собеседник добавляет, что позволять какой-либо национальности в России отмечать свои победы или поражения, агрессивно навязывая свое мнение, в корне неверно.Однако собеседник добавляет, что позволять какой-либо национальности в России отмечать свои победы или поражения, агрессивно навязывая свое мнение, в корне неверно.
Однако собеседник добавляет, что позволять какой-либо национальности в России отмечать свои победы или поражения, агрессивно навязывая свое мнение, в корне неверно.
Фото: 1MI

Однако собеседник добавляет, что позволять какой-либо национальности в России отмечать свои победы или поражения, агрессивно навязывая свое мнение в корне неверно.

«В России существуют свои законы и диаспоры должны жить по ним. Выяснять отношения можно только на поле боя. Поэтому если граждане какой-то из стран будут вдруг недовольны происходящим в Карабахе, они должны ехать туда и там доказывать свою правоту. В России, в том числе и в Ростовской области, этого допускать нельзя», — резюмирует политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в армянской общине Ростова высказались о решении признать Карабах Азербайджаном.

В армянской общине Ростова высказались о решении признать Карабах Азербайджаном
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