ФК «Ростов» обыграл «Рубин» в серии пенальти

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Матч состоялся в среду в Казани в рамках Кубка России и в основное время завершился со счетом 1:1. У «Ростова» гол забил 18-летний Герман Игнатов на 27-й минуте встречи.
Далее последовала серия пенальти, которая завершилась со счетом 4:2 в пользу ростовчан.
Добавим, что «Ростов» также участвует в чемпионате России, однако пока находится на 12 месте из 16 в турнирной таблице. Команда набрала восемь очков за восемь игр.
Ранее тренер ФК «Ростов» Карпин объяснил упущенную победу в матче против «Балтики». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.