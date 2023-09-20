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ФК «Ростов» обыграл «Рубин» в серии пенальти

ФК «Ростов» обыграл «Рубин» в серии пенальти

20 сентября 2023, 16:54
Фото: 1MI
Футбольному клубу «Ростов» удалось одержать победу в матче против «Рубина» со счетом 4:2.

Матч состоялся в среду в Казани в рамках Кубка России и в основное время завершился со счетом 1:1. У «Ростова» гол забил 18-летний Герман Игнатов на 27-й минуте встречи.

Далее последовала серия пенальти, которая завершилась со счетом 4:2 в пользу ростовчан.

Тренер ФК «Ростов» Карпин объяснил упущенную победу в матче против «Балтики»
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Добавим, что «Ростов» также участвует в чемпионате России, однако пока находится на 12 месте из 16 в турнирной таблице. Команда набрала восемь очков за восемь игр.

Ранее тренер ФК «Ростов» Карпин объяснил упущенную победу в матче против «Балтики». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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