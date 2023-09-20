Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил о лесных пожарах в Ростовской области

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал чрезвычайную пожарную опасность в Ростовской области в ближайшие дни. Риск возгораний увеличится и в ряде других регионов. Например, в соседних Краснодарском крае и Волгоградской области, а также в Крыму и Астраханской области.