rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Лесные пожары прогнозируются в Ростовской области в ближайшие дни

Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил о лесных пожарах в Ростовской области

20 сентября 2023, 05:28
Фото: 1MI
Лесные пожары прогнозируются в Ростовской области в ближайшие дни
Лесные пожары прогнозируются в Ростовской области в ближайшие дни, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал чрезвычайную пожарную опасность в Ростовской области в ближайшие дни. Риск возгораний увеличится и в ряде других регионов. Например, в соседних Краснодарском крае и Волгоградской области, а также в Крыму и Астраханской области.

Родителей-алкоголиков осудят за смерть двоих детей в пожаре Ростовской области
Узнать подробнее

Вильфанд призвал местных жителей осторожней обращаться с огнем во время прогулок и на пикниках, добавляет ТАСС.

Ранее в Ростове-на-Дону 20 человек потребовалось для тушения загоревшегося холодильника.

Читайте также:
Спасатели эвакуировали 15 человек во время пожара в Ростовской областиСтало известно, когда потеплеет в Ростовской области в сентябреСобака в Ростовской области взяла в заложники пассажирский автобус
#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествие в Ростовской области#Ростов#Пожары в Ростовской области#Пожароопасность в Ростовской области#Гидрометцентр
Подпишитесь
В Ростовской области разбираются в гибели дельфинов и ждут новых арестов
Вчера, 15:42
Эколог рассказал, почему погибли дельфины на берегу залива в Ростовской области
Вчера, 10:23
Впервые за 65 лет в Ростове появилось северное сияние
Вчера, 16:21
В Минздраве Ростовской области сообщили, когда откроют ковидные госпитали
Вчера, 15:37
Ростовский политолог разъяснил, к чему приведет конфликт в Нагорном Карабахе
Вчера, 13:48
В Ростовской области назвали причину грохота и звуков стрельбы
Вчера, 12:54