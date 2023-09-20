Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил о лесных пожарах в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал чрезвычайную пожарную опасность в Ростовской области в ближайшие дни. Риск возгораний увеличится и в ряде других регионов. Например, в соседних Краснодарском крае и Волгоградской области, а также в Крыму и Астраханской области.
Вильфанд призвал местных жителей осторожней обращаться с огнем во время прогулок и на пикниках, добавляет ТАСС.
Ранее в Ростове-на-Дону 20 человек потребовалось для тушения загоревшегося холодильника.