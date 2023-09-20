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Иномарка загорелась во время движения на Буденновском в Ростове 20 сентября

Иномарка загорелась во время движения на Буденновском в Ростове 20 сентября

20 сентября 2023, 08:12
Фото: NathanWert/cc by sa/wikimedia.org
Иномарка загорелась во время движения на Буденновском в Ростове 20 сентября
В Ростове-на-Дону утром 20 сентября на Буденновском загорелась иномарка во время движения, рассказали в региональном МЧС.

Ранним утром 20 сентября машина загорелась в Ростове прямо во время движения. Инцидент произошел на пересечении Буденновского и Красноармейской. Водитель во время заметил огонь и выскочил из машину. В считанные минуты возгорание охватило все авто.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Огонь удалось быстро ликвидировать. Сам водитель не пострадал.

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Ранним утром 20 сентября машина загорелась в Ростове прямо во время движения.
Видео: ТГ Ростов Главный

По какой причине загорелась машина, не уточняется.

Ранее в Ростове-на-Дону 20 человек потребовалось для тушения загоревшегося холодильника.

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