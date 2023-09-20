Иномарка загорелась во время движения на Буденновском в Ростове 20 сентября

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Ранним утром 20 сентября машина загорелась в Ростове прямо во время движения. Инцидент произошел на пересечении Буденновского и Красноармейской. Водитель во время заметил огонь и выскочил из машину. В считанные минуты возгорание охватило все авто.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Огонь удалось быстро ликвидировать. Сам водитель не пострадал.
По какой причине загорелась машина, не уточняется.
Ранее в Ростове-на-Дону 20 человек потребовалось для тушения загоревшегося холодильника.