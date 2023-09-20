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Из Ростова в Адыгею и Карачаево-Черкесию организуют железнодорожные круизы

Из Ростова в Адыгею и Карачаево-Черкесию организуют железнодорожные круизы

20 сентября 2023, 07:16
Фото: YuryShutov/cc bu sa 4.0/wikimedia.org
Из Ростова в Адыгею и Карачаево-Черкесию организуют железнодорожные круизы
Туристические железнодорожные круизы запустят из Ростова в Адыгею и Карачаево-Черкесию, рассказали в СКЖД.

Этой осенью из Ростова запустят два туристических железнодорожных круиза. Первый называется «К горам и термам». Состав отправится в путь 3 ноября. Туристы смогут посетить на нем главные достопримечательности Адыгеи: водопады Руфабго, Кавказский биосферный заповедник, плато Лаго-Наки, термальные источники и многое другое.

Второй туристический железнодорожный маршрут будет идти из Ростова в Карачаево-Черкесию. Состав отправится в путь 24 ноября. Для туристов подготовлена программа, включающая посещение Тебердинского заповедника, древней постройки Нижне-Архызского городища и другое.

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Оба круиза рассчитаны на два дня и три ночи. Стоимость путешествия в среднем обойдется в восемь тысяч рублей. В эту сумму входят экскурсионная программа с гидом, передвижение и питание.

Ранее сообщалось, что в Ростов прибудет «Поезд здоровья» 3 ноября.

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