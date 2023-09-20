Как следят за безопасностью донских школ после резни под Таганрогом

Школьник взял из дома кухонный нож и надел на лицо маску анонимуса, после чего попытался пройти в школу, но вахтерша не пустила его и попросила снять маску. В ответ на это он начал угрожать ей. Дедушка одной из первоклассниц вмешался в конфликт. Тогда парень достал нож и напал на мужчину, ранив при этом вахтершу и учительницу английского. В результате нападения пострадали три человека. Подростка удалось задержать.