Как следят за безопасностью донских школ после резни под Таганрогом

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
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Updated Сегодня, 09:33
К вопросам безопасности в школах всегда подходят очень серьезно и власти постоянно акцентируют на этом внимание. Особую подготовку устроили и перед началом этого учебного года. Так, в конце августа губернатор Василий Голубев провел заседание антитеррористической комиссии, на котором собравшиеся обсудили проделанную работу.
Стало известно, что в донском регионе все 3275 учреждений общего, дополнительного и специального образования оснащены инженерными средствами охраны.
Ко Дню знаний в школах усилили пропускной режим, провели инструктаж о действиях на случай возникновения ЧС. Особое внимание уделяется проверке работы тревожных кнопок в школах.
«Чтобы обеспечить безопасность в образовательных учреждениях, необходимо контролировать их взаимодействие с подразделениями Росгвардии. Главам муниципалитетов нужно уделять этому вопросу особое внимание и держать ситуацию на личном контроле», — заявил губернатор.
Глава региона также заявлял о необходимости подготовки педагогических работников и сотрудников охраны к действиям при возможной угрозе террористических актов. Он отметил, что важно до автоматизма отрабатывать действия персонала в образовательных организациях при угрозе.
Такая работа ведется постоянно, еще в 2021 году губернатор требовал обеспечить строгое соблюдение пропускного режима, ежедневно контролировать работоспособность кнопок тревожной сигнализации. К превентивным мерам также отнесли обеспечение социально-психологической безопасности участников образовательного процесса, работу в учреждениях телефонов доверия, консультационных пунктов для родителей.
В регионе продолжается активная работа по приведению муниципальных образовательных организаций в соответствие с действующими пожарными и санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.
Так, средства из федерального и областного бюджетов направили для улучшения и модернизации зданий 44 учреждений. На ремонт этих объектов образования потратят более четырех миллиардов рублей. Об этом сообщил Сергей Анищенков, первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области.
На поддержку и улучшение пожарной безопасности государственных образовательных учреждений Ростовской области в 2023 году запланировано направить девять миллионов рублей.
Однако, чтобы предотвратить возникновение пожаров на образовательных объектах, необходимо постоянно контролировать соблюдение мер пожарной безопасности и осуществлять надзор за их выполнением. Об этом подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области.
Несмотря на принимаемые меры безопасности не удалось избежать нападения 15-летнего подростка на людей у школы в поселке Красный Десант. Происшествие случилось 11 сентября.
Школьник взял из дома кухонный нож и надел на лицо маску анонимуса, после чего попытался пройти в школу, но вахтерша не пустила его и попросила снять маску. В ответ на это он начал угрожать ей. Дедушка одной из первоклассниц вмешался в конфликт. Тогда парень достал нож и напал на мужчину, ранив при этом вахтершу и учительницу английского. В результате нападения пострадали три человека. Подростка удалось задержать.
Министерство образования региона сообщило, что все системы оповещения отработали, и на место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, полиции, скорой помощи и МЧС.
Нападавшим оказался ученик 9А класса этой же школы, у которого есть психическое заболевание. Ему 15 лет.
В социальных сетях началось обсуждение среди одноклассников ученика. Они рассказали, что он не очень общительный, но не замечали в нем склонности к конфликтам. Его поведение не вызывало подозрений. Школьники утверждают, что над парнем никто не издевался.
Добавим, что после нападения возбудили уголовное дело и теперь подозреваемый находится под стражей.