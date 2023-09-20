Как снять гель-лак с ногтей в домашних условиях

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Важно помнить, что гель-лак нельзя «насильно» сдирать с ногтя, иначе можно повредить сам ноготь. Если лак отслойся вместе с ногтем, лучше обратиться к мастеру, а не делать что-то самостоятельно.
С гель-лаком лучше ходить не больше 2-3 недель, в зависимости от формы ногтя. Чем длиннее ноготь под покрытием, тем больше нагрузки на кончик при отрастании ногтевой пластины. Чтобы избежать травмирования или деформации ногтя, лак лучше снять не позднее, чем через 3 недели после нанесения.
Есть несколько способов удалить гель-лак дома, пишет RuNews24.Ru.
Первый способ — спиливание. Берется пилочка для ногтей и аккуратно проходят по каждому ногтю. Нужно быть осторожным, чтобы не повредить кожу вокруг ногтя или сам ноготь.
Второй способ — замачивание или заворачивание в ацетон. Ногти оставляют на некоторое время в ванночке с ацетоном или обматывают кусочками ваты, пропитанными ацетоном, и закутывают фольгой или пищевой пленкой. После процедуры гель-лак становится мягким и его можно снять руками.
Третий способ — вымачивание в жидкости без ацетона. Вместо ацетона используется безацетоновая жидкость, которая содержит этилацетат. Она безопаснее для ногтей и имеет приятный фруктовый запах.
После снятия гель-лака нужно заботиться о ногтях. Они могут быть ослаблены после процедуры, поэтому рекомендуется провести восстановительные процедуры, такие как укрепляющие ванночки с морской солью, нанесение питательного крема, лечебного лака и массаж ногтей лечебными маслами.