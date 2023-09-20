Как снять гель-лак с ногтей в домашних условиях

С гель-лаком лучше ходить не больше 2-3 недель, в зависимости от формы ногтя. Чем длиннее ноготь под покрытием, тем больше нагрузки на кончик при отрастании ногтевой пластины. Чтобы избежать травмирования или деформации ногтя, лак лучше снять не позднее, чем через 3 недели после нанесения.