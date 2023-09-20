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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Космонавт из Ростовской области выйдет в открытый космос осенью

Космонавт из Ростовской области выйдет в открытый космос осенью

20 сентября 2023, 14:23
Фото: pxhere.com
Космонавт из Ростовской области выйдет в открытый космос осенью
Космонавт Николай Чуб из Ростовской области может выйти в открытый космос осенью 2023 года, сообщают СМИ.

Напомним, что космонавт из Новочеркасска Николай Чуб и еще два человека прибыли на МКС. Здесь экипаж пробудет около 375 дней, после чего вернется на Землю.

По информации «Ленты», первый выход в космос запланирован на октябрь–ноябрь этого года. Говорится, что изначально хотели сделать два выхода в этом и два в следующем году, но планы поменяли. Один выход в космос перенесли на 2024 год.

Космонавт Николай Чуб из Ростовской области отправится на год в космос
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Добавим, что Николаю Чубу 39 лет, он участвовал в конкурсе по отбору космонавтов с 2012 года.

Ранее стало известно, куда отправили экспонаты из закрытого музея космонавтики в Ростове.

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