Космонавт из Ростовской области выйдет в открытый космос осенью

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Напомним, что космонавт из Новочеркасска Николай Чуб и еще два человека прибыли на МКС. Здесь экипаж пробудет около 375 дней, после чего вернется на Землю.
По информации «Ленты», первый выход в космос запланирован на октябрь–ноябрь этого года. Говорится, что изначально хотели сделать два выхода в этом и два в следующем году, но планы поменяли. Один выход в космос перенесли на 2024 год.
Добавим, что Николаю Чубу 39 лет, он участвовал в конкурсе по отбору космонавтов с 2012 года.
Ранее стало известно, куда отправили экспонаты из закрытого музея космонавтики в Ростове.