«Лишь бы не с концертом»: ростовчане отреагировали на приезд Бузовой в город

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Ранее в пабликах опубликовали информацию, что артистка прибыла в город и посетила один из вузов. Появились предположения, что она приехала на съемки, но подтверждений этому не было.
«Лишь бы не с концертом», — пошутили пользователи в комментариях.
«Образование получать приехала», — заявили ростовчане.
«И как мы жили без нее все эти годы», — говорится в комментариях. Некоторые местные жители оказались не очень довольны приездом, о чем сообщили остальным.
«Зачем вообще приехала? Она какое отношение к образованию имеет?», — поинтересовались горожане.
Ранее ростовской алкогольной компании вернули иск к Ольге Бузовой на 1,1 миллиона евро. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.