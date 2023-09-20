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Ростовчане нервно восприняли приезд Бузовой в город

«Лишь бы не с концертом»: ростовчане отреагировали на приезд Бузовой в город

20 сентября 2023, 15:51
Фото: 1MI

Ростовчане нервно восприняли приезд Бузовой в город

Жители Ростова-на-Дону активно обсуждают новость о приезде певицы Ольги Бузовой в город, комментарии они оставляют в соцсетях.

Ранее в пабликах опубликовали информацию, что артистка прибыла в город и посетила один из вузов. Появились предположения, что она приехала на съемки, но подтверждений этому не было.

«Лишь бы не с концертом», — пошутили пользователи в комментариях.

«Образование получать приехала», — заявили ростовчане.

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«И как мы жили без нее все эти годы», — говорится в комментариях. Некоторые местные жители оказались не очень довольны приездом, о чем сообщили остальным.

«Зачем вообще приехала? Она какое отношение к образованию имеет?», — поинтересовались горожане.

Ранее ростовской алкогольной компании вернули иск к Ольге Бузовой на 1,1 миллиона евро. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Образование#Соцсети#Горожане#Вузы#Иск#Съемки#Недовольство
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