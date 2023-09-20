МТС Банк — лидер рейтинга удобства клиентского пути оформления дебетовой карты

«В центре нашей стратегии − клиент. МТС Банк продолжает совершенствовать клиентский сервис, инвестировать в анализ клиентского пути и цифровые процессы. Эксперты Frank RG отметили скорость и безбумажную технологию оформления, возможность доставки по любому удобному адресу или самовывоза из дополнительных офисов МТС Банка и салонов МТС. Банк также предоставляет клиентам возможность получить виртуальную дебетовую карту по упрощенному процессу. А чтобы получить пластиковую карту достаточно прийти в офис один раз, — рассказала бизнес-лидер стрима „Дебетовые карты“ МТС Банка Светлана Беспалова. − Победа в рейтинге — это важное признание профессиональным сообществом результата проделанной масштабной работы большой команды единомышленников. Мы ценим смелость быть первыми, доверие наших клиентов и продолжим создавать лучший клиентский опыт».