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Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

«Мудрость победит»: может ли конфликт в Карабахе привести к стычкам в Ростове

«Мудрость победит»: может ли конфликт в Карабахе привести к стычкам в Ростове

20 сентября 2023, 15:18
Фото: Divot/cc by sa 3.0/wikimedia.org
«Мудрость победит»: может ли конфликт в Карабахе привести к стычкам в Ростове

Политолог рассказал может ли конфликт в Карабахе спровоцировать стычки в Ростове

События в Карабахе вносят психологический дискомфорт в отношения между армянским и азербайджанским народами в Ростовской области. Но большинство людей сохраняют мудрость. Она удержит две крупные диаспоры донского региона от каких-либо столкновений, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Профилактика или конфликт

Напомним, что утром 20 сентября Ростов сковала пробка на улице Оганова. Причиной ее возникновения стал рейд сотен силовиков в СНТ «Братство». В правоохранительных органах заявили, что проводились «профилактические мероприятия». Однако ростовские СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщали, что причиной рейда силовиков мог стать конфликт между армянами и азербайджанцами в СНТ.

Ростовчане осторожно делятся сомнениями, что если это действительно так, то на фоне событий в Карабахе, подобные стычки между представителями двух народов в Ростове могут участиться.

Политолог Александр Сухарь уверен, что здравое зерно понимания происходящих событий в Карабахе, удержит донских армян и азербайджанцев от конфликтов.

Причиной облав силовиков в Ростове мог стать конфликт армян и азербайджанцев
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Собеседник уверен в том, что карабахский конфликт инициирован Западом. Никаких сомнений, по его словам, в этом нет. Собеседник уверен в том, что карабахский конфликт инициирован Западом. Никаких сомнений, по его словам, в этом нет.
Собеседник уверен в том, что карабахский конфликт инициирован Западом. Никаких сомнений, по его словам, в этом нет.
Фото: President.az/cc by 4.0/wiki

Заокеанские технологии

Собеседник уверен в том, что карабахский конфликт инициирован Западом. Никаких сомнений, по его словам, в этом нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в данном случае играет прозападную роль, открывая, по сути, второй фронт для России на Кавказе.

«Это типичная стратегия Запада. Они видят, что Украина не выигрывает в противостоянии с Россией, и через второй фронт пытаются расшатать ситуацию в нашей стране», — отмечает Александр Сухарь.

Спикер разъясняет, что подобные заокеанские технологи пытались использовать и в Казахстане, но у них не получилось. Была попытка провокации через Прибалтику. А теперь разжигают конфликт в Закавказье.

«Это, безусловно, вносит психологический дискомфорт в отношения между армянами и азербайджанцами Дона. Но люди изначально мирно живут и взаимодействуют в регионе, участвуют в совместных мероприятиях. С их стороны есть понимание, что политика Пашиняна достаточно провокативная, и за ней стоят западные специалисты», — говорит эксперт.

Ростовский политолог разъяснил, к чему приведет конфликт в Нагорном Карабахе
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«С их стороны есть понимание, что политика Пашиняна достаточно провокативная, и за ней стоят западные специалисты», — говорит эксперт.«С их стороны есть понимание, что политика Пашиняна достаточно провокативная, и за ней стоят западные специалисты», — говорит эксперт.
«С их стороны есть понимание, что политика Пашиняна достаточно провокативная, и за ней стоят западные специалисты», — говорит эксперт.
Фото: Пресс-служба Президента РФ

Сохраняя мудрость

Эксперт подчеркивает, что большая часть представителей армянского и азербайджанского народов Ростовской области сохраняют мудрость. Поэтому обсуждение происходящего в Карабахе ограничивается в основном беседами на кухне.

«Но есть молодые люди, которые сравнительно недавно переехали в Ростовскую область, в том числе и из Карабаха. Молодежь, как правило, менее толерантна, поверхностно оценивает происходящее и может начать предпринимать активные действия, в том числе и конфликтного характера. Возможно, мнение этой части общества стоит изучить дополнительно и взять на контроль», — делится мыслями собеседник.

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Молчание диаспор

Получить комментарии у руководителей армянской и азербайджанской диаспор Ростовской области корреспонденту RostovGazeta не удалось. Их телефоны, в том числе и мобильные, не отвечали.

Представитель армянского народа, не пожелавший публиковать свои данные, разъяснил, почему диаспоры Ростова не хотят высказывать свое мнение.

«Комментировать эту ситуацию сложно, попросту потому, что об этом тяжело говорить. По факту, сейчас идет исчезновение Нагорного Карабаха для Армении», — подчеркнул собеседник.

Свежие раны

Представитель армянского народа подчеркивает, что в Ростове у него много друзей азербайджанцев и он видит, что в донском крае этим двум народам делить нечего — все являются жителями России. Но у тех, кто приехал сюда недавно, «раны еще свежи».

Тем не менее, ситуация с Карабахом, по его словам, остается напряженной.Тем не менее, ситуация с Карабахом, по его словам, остается напряженной.
Тем не менее, ситуация с Карабахом, по его словам, остается напряженной.
Фото: Ilgar Jafarov/cc by sa 4.0/wikimedia.org

«Но я бы не стал делить наши народы в Ростовской области на коренных и приезжих. Все, кто родились на Дону или приехали сюда, заинтересованы жить в мире и дружбе, хотят спокойно зарабатывать деньги и интегрироваться в культурное пространство России», — убежден эксперт.

Тем не менее, ситуация с Карабахом, по его словам, остается напряженной. И если в итоге не удастся договориться, оттуда хлынет поток беженцев.

«Но, думаю, и задача с беженцами тоже решаема. Поскольку интересы руководства и области, и общин направлены на то, чтобы в донском крае сохранялось межнациональное согласие», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему эксперты не исключают возможные столкновения армян и азербайджанцев в Ростовской области.

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