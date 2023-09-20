«Мудрость победит»: может ли конфликт в Карабахе привести к стычкам в Ростове

«Но есть молодые люди, которые сравнительно недавно переехали в Ростовскую область, в том числе и из Карабаха. Молодежь, как правило, менее толерантна, поверхностно оценивает происходящее и может начать предпринимать активные действия, в том числе и конфликтного характера. Возможно, мнение этой части общества стоит изучить дополнительно и взять на контроль», — делится мыслями собеседник.