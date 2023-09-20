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Названа причина рейда сотен силовиков на Оганова в Ростове 20 сентября

Названа причина скопления сотен силовиков на Оганова в Ростове 20 сентября

20 сентября 2023, 06:57
Фото: 53.rosguard.gov.ru
Названа причина рейда сотен силовиков на Оганова в Ростове 20 сентября
«Профилактические мероприятия» полиции и других ведомств стали причиной утренних пробок на Оганова в районе СНТ «Братство», сообщили в МВД Ростова.

Пробка в несколько километров сковала сегодня утром улицу Оганова в Ростове. По сообщениям очевидцев, затор образовался из-за скопления сотен силовиков у въезда в СНТ «Братство».

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В МВД журналистам заявили, что полиция и другие правоохранительные ведомства проводят в СНТ некие «профилактические мероприятия». СМИ писали, что они могут быть связаны с миграционным контролем.

Информация о происшествии уточняется.

Напомним, движение на Оганова до сих пор затруднено на участке от переулка Содружества до разворота на Таганрогскую улицу.

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