Названа причина скопления сотен силовиков на Оганова в Ростове 20 сентября

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
Пробка в несколько километров сковала сегодня утром улицу Оганова в Ростове. По сообщениям очевидцев, затор образовался из-за скопления сотен силовиков у въезда в СНТ «Братство».
В МВД журналистам заявили, что полиция и другие правоохранительные ведомства проводят в СНТ некие «профилактические мероприятия». СМИ писали, что они могут быть связаны с миграционным контролем.
Информация о происшествии уточняется.
Напомним, движение на Оганова до сих пор затруднено на участке от переулка Содружества до разворота на Таганрогскую улицу.