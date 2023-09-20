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Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Огромные очереди из желающих попасть в автобусы снова появились в Ростове

Огромные очереди из желающих попасть в автобусы снова появились в Ростове-на-Дону

20 сентября 2023, 15:12
Фото: 1MI

Огромные очереди из желающих попасть в автобусы снова появились в Ростове

В Ростове-на-Дону в районе Центрального рынка на автобусной остановке появились огромные очереди, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов».

По словам ростовчан, возле остановки появились несколько очередей из тех, кто ждет общественный транспорт. При этом людям оказалось проблематично найти, где они заканчиваются.

Пользователи в комментариях написали, что проблема есть не только на этой остановке.

Фото: Это Ростов - ТГ

«Почему только про Центральный рынок пишут и говорят? Например, интервал автобусов №19 и 66 может составлять более 30 минут», — заявили ростовчане.

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«Я вчера конец очереди на №34 так и не нашла в этой толпе», — пишут горожане.

«Да когда уже это кончится?», — поинтересовались местные жители.

Ранее власти Ростова заявили о нехватке тысячи водителей общественного транспорта.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобусы#Общественный транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Центральный рынок#Очереди
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