Огромные очереди из желающих попасть в автобусы снова появились в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
По словам ростовчан, возле остановки появились несколько очередей из тех, кто ждет общественный транспорт. При этом людям оказалось проблематично найти, где они заканчиваются.
Пользователи в комментариях написали, что проблема есть не только на этой остановке.
«Почему только про Центральный рынок пишут и говорят? Например, интервал автобусов №19 и 66 может составлять более 30 минут», — заявили ростовчане.
«Я вчера конец очереди на №34 так и не нашла в этой толпе», — пишут горожане.
«Да когда уже это кончится?», — поинтересовались местные жители.
Ранее власти Ростова заявили о нехватке тысячи водителей общественного транспорта.