Причиной облав силовиков в Ростове мог стать конфликт армян и азербайджанцев

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:52
Утром 20 сентября пробка сковала улицу Оганова в Ростове. Причиной затора стал рейд сотен силовиков в СНТ «Братство». В правоохранительных органах заявили, что проводили некие «профилактические мероприятия».
Выдвигалась версия, что они связаны с проверкой мигрантов. 161.ру со ссылкой на свои источники пишет, что вечером 19 сентября в районе СНТ произошла стычка между армянами и айзербайджанцами. Полиция устроила по факту инцидента проверку.
В МВД Ростова официальными подробностями рейда не делятся. Информация о происшествии уточняется.
Напомним, движение на Оганова до сих пор затруднено на участке от переулка Содружества до разворота на Таганрогскую улицу.