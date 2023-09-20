Причиной облав силовиков в Ростове мог стать конфликт армян и азербайджанцев

Выдвигалась версия, что они связаны с проверкой мигрантов. 161.ру со ссылкой на свои источники пишет, что вечером 19 сентября в районе СНТ произошла стычка между армянами и айзербайджанцами. Полиция устроила по факту инцидента проверку.