rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Стычка между армянами и азербайджанцами мог стать причиной рейда силовиков в Ростове

Причиной облав силовиков в Ростове мог стать конфликт армян и азербайджанцев

20 сентября 2023, 07:49
Фото: rosguard.gov.ru
Стычка между армянами и азербайджанцами мог стать причиной рейда силовиков в Ростове
Конфликт между армянами и азербайджанцами мог стать причиной рейда силовиков в СНТ «Братство» в Ростове, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Утром 20 сентября пробка сковала улицу Оганова в Ростове. Причиной затора стал рейд сотен силовиков в СНТ «Братство». В правоохранительных органах заявили, что проводили некие «профилактические мероприятия».

Названа причина скопления сотен силовиков на Оганова в Ростове 20 сентября
Узнать подробнее

Выдвигалась версия, что они связаны с проверкой мигрантов. 161.ру со ссылкой на свои источники пишет, что вечером 19 сентября в районе СНТ произошла стычка между армянами и айзербайджанцами. Полиция устроила по факту инцидента проверку.

В МВД Ростова официальными подробностями рейда не делятся. Информация о происшествии уточняется.

Напомним, движение на Оганова до сих пор затруднено на участке от переулка Содружества до разворота на Таганрогскую улицу.

Читайте также:
Названа причина скопления сотен силовиков на Оганова в Ростове 20 сентябряПробка в 6 километров образовалась на Оганова в Ростове из-за скопления силовиковПолиция прокомментировала стрельбу на улице в Батайске
#Общество#Город#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Полиция#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области разбираются в гибели дельфинов и ждут новых арестов
Вчера, 15:42
Эколог рассказал, почему погибли дельфины на берегу залива в Ростовской области
Вчера, 10:23
Впервые за 65 лет в Ростове появилось северное сияние
Вчера, 16:21
В Минздраве Ростовской области сообщили, когда откроют ковидные госпитали
Вчера, 15:37
Ростовский политолог разъяснил, к чему приведет конфликт в Нагорном Карабахе
Вчера, 13:48
В Ростовской области назвали причину грохота и звуков стрельбы
Вчера, 12:54