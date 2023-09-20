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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Пробка в 6 километров образовалась на Оганова в Ростове из-за скопления силовиков

Пробка в 6 километров образовалась на Оганова в Ростове из-за скопления силовиков

20 сентября 2023, 06:18
Фото: 1MI
Пробка в 6 километров образовалась на Оганова в Ростове из-за скопления силовиков
Многокилометровая пробка протянулась на улице Оганова в Ростове, сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Пробка в несколько километров протянулась в Ростове на улице Оганова. Движение затруднено от переулка Содружества до разворота на Таганрогскую улицу.

В социальных сетях водители сообщают, что затор образовался из-за массового скопления силовиков у СНТ «Братство». По словам очевидцев, на въезде в товарищество работают около 300 сотрудников ФСБ, ОМОН и Росгвардии.

По словам очевидцев, на въезде в товарищество работают около 300 сотрудников ФСБ, ОМОН и Росгвардии.
Видео: t.me/rnd1rndru
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В социальных сетях водители сообщают, что затор образовался из-за массового скопления силовиков у СНТ «Братство».В социальных сетях водители сообщают, что затор образовался из-за массового скопления силовиков у СНТ «Братство».
В социальных сетях водители сообщают, что затор образовался из-за массового скопления силовиков у СНТ «Братство».
Фото: Яндекс.Карты

В полиции Ростова на многочисленные запросы журналистов о ситуации в СНТ «Братство» пока не отвечают.

Информация уточняется.

Ранее экс-главу управления торговли Ростова Константина Тихонова задержали по делу о полицейском ОПГ.

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