Пробка в 6 километров образовалась на Оганова в Ростове из-за скопления силовиков

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Пробка в несколько километров протянулась в Ростове на улице Оганова. Движение затруднено от переулка Содружества до разворота на Таганрогскую улицу.
В социальных сетях водители сообщают, что затор образовался из-за массового скопления силовиков у СНТ «Братство». По словам очевидцев, на въезде в товарищество работают около 300 сотрудников ФСБ, ОМОН и Росгвардии.
В полиции Ростова на многочисленные запросы журналистов о ситуации в СНТ «Братство» пока не отвечают.
Информация уточняется.
Ранее экс-главу управления торговли Ростова Константина Тихонова задержали по делу о полицейском ОПГ.