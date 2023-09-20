Ростовчанке грозит тюремный срок за попытку показать магическую силу

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Ростовчанка создала аккаунты в соцсетях и разместила на Avito объявления о том, что «целитель Мария Морено» оказывает различные услуги. В том числе гадание, приворот и снятие порчи.
Кроме того, она открыла свой сайт и опубликовала рекламу в СМИ. К ней с 2019 по 2022 годы обращались клиенты и верили, что она обладает магическими способностями.
«Всего Белашова обманула 30 человек на сумму 1,3 миллиона рублей. В отношении нее завели уголовное дело и теперь материалы направили в суд», — сказано в сообщении.
Максимальное наказание составляет пять лет колонии.
Ранее пенсионер из Ростова за два дня перевел лже-полицейским почти 8 миллионов рублей.