rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Ростовчанке грозит тюремный срок за попытку показать магическую силу

Ростовчанке грозит тюремный срок за попытку показать магическую силу

20 сентября 2023, 15:21
Фото: pxhere.com
Ростовчанке грозит тюремный срок за попытку показать магическую силу
В Ростове-на-Дону будут судить Марию Белашову, которая обманула 30 человек, обещая провести магические обряды, сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

Ростовчанка создала аккаунты в соцсетях и разместила на Avito объявления о том, что «целитель Мария Морено» оказывает различные услуги. В том числе гадание, приворот и снятие порчи.

Кроме того, она открыла свой сайт и опубликовала рекламу в СМИ. К ней с 2019 по 2022 годы обращались клиенты и верили, что она обладает магическими способностями.

Мошенник выманивал деньги у бабушек в Ростове, угрожая уголовным делом против внуков
Узнать подробнее

«Всего Белашова обманула 30 человек на сумму 1,3 миллиона рублей. В отношении нее завели уголовное дело и теперь материалы направили в суд», — сказано в сообщении.

Максимальное наказание составляет пять лет колонии.

Ранее пенсионер из Ростова за два дня перевел лже-полицейским почти 8 миллионов рублей.

Читайте также:
Мошенник выманивал деньги у бабушек в Ростове, угрожая уголовным делом против внуковВ Ростовской области полиция арестовала юриста-мошенникаМошенник выманивал деньги у бабушек в Ростове, угрожая уголовным делом против внуков
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествие#Сайт#Avito#Пенсионер#Уголовное дело#СМИ#Объединенная пресс-служба судов
Подпишитесь
«Дети греются в туалетах»: составлен топ-5 худших школ в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:35
В ЦБ рассказали, почему в Ростовской области подорожали апельсины и груши
Сегодня, 08:15
Зоолог объяснил причины гибели дельфинов в Таганрогском заливе
Сегодня, 06:33
Эколог рассказал об удручающем состоянии малых рек в Ростовской области
Сегодня, 05:47
Водитель умер за рулем и влетел в бензовоз и грузовик на Малиновского в Ростове
Сегодня, 04:56
Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края
Сегодня, 10:37