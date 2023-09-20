Ростовская компания планирует экспортировать икру в ОАЭ и Китай в 2024 году

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
Организация занимается выращиванием осетра, стерляди, севрюги и белуги в Азовском районе. Теперь она хочет продавать икру в ОАЭ и Китай, Бахрейн и Казахстан.
По информации «РБК Ростов», в данный момент идет подготовка необходимой документации. Экспорт может начаться в следующем году.
«Самые большие заявки, которые поступают и которые мы не можем удовлетворить — это ОАЭ. У нас нет нужной документации, чтобы соответствовать требованиям экспорта», — пишет издание со ссылкой на слова представителя компании.
Ранее дефицит черной икры появился в Ростовской области из-за жары.