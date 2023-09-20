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Published Сегодня, 17:52

Modified Сегодня, 17:54

Updated Сегодня, 17:54

Ростовская компания планирует экспортировать икру в ОАЭ и Китай в 2024 году

Ростовская компания планирует экспортировать икру в ОАЭ и Китай в 2024 году

20 сентября 2023, 17:52
Фото: 1MI
Компания из Ростовской области, которая занимается производством икры, хочет отправлять продукцию в другие страны, сообщают СМИ.

Организация занимается выращиванием осетра, стерляди, севрюги и белуги в Азовском районе. Теперь она хочет продавать икру в ОАЭ и Китай, Бахрейн и Казахстан.

По информации «РБК Ростов», в данный момент идет подготовка необходимой документации. Экспорт может начаться в следующем году.

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«Самые большие заявки, которые поступают и которые мы не можем удовлетворить — это ОАЭ. У нас нет нужной документации, чтобы соответствовать требованиям экспорта», — пишет издание со ссылкой на слова представителя компании.

Ранее дефицит черной икры появился в Ростовской области из-за жары.

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