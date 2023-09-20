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Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Улучшенную вакцину от коронавируса получит Ростовская область

Ростовская область получит улучшенную вакцину от новых штаммов коронавируса

20 сентября 2023, 12:50
Фото: 1MI
Улучшенную вакцину от коронавируса получит Ростовская область
В Ростовскую область поступит партия улучшенной вакцины от коронавируса, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

По данным «КП — Ростов-на-Дону», подобные препараты регулярно обновляют в лабораторных условиях каждый год, с учетом актуальных штаммов. Вакцина будет немного отличаться и в этот раз из-за новых разновидностей вируса.

«Закупкой вакцины занимается региональный Минздрав», — рассказали изданию в управлении. О том, сколько планируется приобрести доз, не раскрывается.

Власти Ростовской области сообщили о росте заболеваемости коронавирусом
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Ранее власти Ростовской области сообщили о росте заболеваемости коронавирусом. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также о том, где сделать прививку от гриппа в Ростовской области и чем опасна эта болезнь.

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