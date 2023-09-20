Ростовская область получит улучшенную вакцину от новых штаммов коронавируса

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
По данным «КП — Ростов-на-Дону», подобные препараты регулярно обновляют в лабораторных условиях каждый год, с учетом актуальных штаммов. Вакцина будет немного отличаться и в этот раз из-за новых разновидностей вируса.
«Закупкой вакцины занимается региональный Минздрав», — рассказали изданию в управлении. О том, сколько планируется приобрести доз, не раскрывается.
Ранее власти Ростовской области сообщили о росте заболеваемости коронавирусом. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
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