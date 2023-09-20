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Published Сегодня, 08:29

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Силовики обходят жилые дома в СНТ на Северном в Ростове

Силовики обходят жилые дома в СНТ на Северном в Ростове

20 сентября 2023, 08:29
Фото: 64.rosguard.gov.ru
Силовики обходят жилые дома в СНТ на Северном в Ростове
В Ростове на Северном правоохранительные органы организовали обход жилых домов в местных СНТ, сообщают горожане.

Силовики начали обход частных домов в СНТ Ростова. «Люди в форме Росгвардии звонят в двери, дожидаются, когда им откроют, спрашивают, кто живет в доме», — приводит слова жителя СНТ «СКВО Маяк» газета «Молот».

На въездах в товарищества дежурят полицейские. Они проверяют документы у въезжающих на территорию СНТ автомобилистов.

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Официально о рейдах в полиции Ростова не сообщали.

Напомним, с утра сотни силовиков организовали рейд в СНТ «Братство» в районе улицы Оганова. Его они объяснили «профилактическими мероприятиями». По разным версиям, они связаны либо с мигрантами, либо со стычкой между армянами и азербайджанцами.

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