Силовики обходят жилые дома в СНТ на Северном в Ростове

Напомним, с утра сотни силовиков организовали рейд в СНТ «Братство» в районе улицы Оганова. Его они объяснили «профилактическими мероприятиями». По разным версиям, они связаны либо с мигрантами, либо со стычкой между армянами и азербайджанцами.