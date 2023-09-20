Силовики обходят жилые дома в СНТ на Северном в Ростове

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Силовики начали обход частных домов в СНТ Ростова. «Люди в форме Росгвардии звонят в двери, дожидаются, когда им откроют, спрашивают, кто живет в доме», — приводит слова жителя СНТ «СКВО Маяк» газета «Молот».
На въездах в товарищества дежурят полицейские. Они проверяют документы у въезжающих на территорию СНТ автомобилистов.
Официально о рейдах в полиции Ростова не сообщали.
Напомним, с утра сотни силовиков организовали рейд в СНТ «Братство» в районе улицы Оганова. Его они объяснили «профилактическими мероприятиями». По разным версиям, они связаны либо с мигрантами, либо со стычкой между армянами и азербайджанцами.