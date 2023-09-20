Сириус — наука на берегу моря

Всё довольно просто. К Зимним Олимпийским играм в Сочи в 2014 году в Имеретинской низменности было построено множество объектов для спорта и не только. Вся страна знает флагманский стадион Олимпиады — «Фишт», ледовые дворцы и фонтаны. Однако, помимо них были возведены ещё и масштабные туристические объекты, научные центра и инфраструктура. Именно на этом основании и было решено после окончания Олимпиады основать научный кластер со статусом федеральной территории — с подчинением непосредственно Правительству России, а не местным властям.