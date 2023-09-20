Стала известна причина ухода с поста прокурора Шахт Болдырева

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
По информации Donday, это связано с ротацией кадров, так как Болдырев займет пост прокурора Железнодорожного района Ростова. Говорится, что в Шахтах он будет работать до 25 сентября.
«До этого прокуратуру Железнодорожного района возглавлял другой человек, но его арестовали. Болдырев является руководителем прокуратуры Шахт с 2019 года», — пишет издание.
Отмечается, что в 2014 году Болдырев работал прокурором Усть-Донецкого района. Официальной информации о кадровых перестановках не поступало.
Ранее губернатор Голубев уволил министра труда и социального развития Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.