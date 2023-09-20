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Published Сегодня, 17:37

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Стала известна причина ухода с поста прокурора Шахт Болдырева

Стала известна причина ухода с поста прокурора Шахт Болдырева

20 сентября 2023, 17:37
Фото: 1MI
Прокурор Шахт Ростовской области Владимир Болдырев покидает свой пост, сообщают СМИ.

По информации Donday, это связано с ротацией кадров, так как Болдырев займет пост прокурора Железнодорожного района Ростова. Говорится, что в Шахтах он будет работать до 25 сентября.

«До этого прокуратуру Железнодорожного района возглавлял другой человек, но его арестовали. Болдырев является руководителем прокуратуры Шахт с 2019 года», — пишет издание.

Губернатор Голубев уволил министра труда и социального развития Ростовской области
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Отмечается, что в 2014 году Болдырев работал прокурором Усть-Донецкого района. Официальной информации о кадровых перестановках не поступало.

Ранее губернатор Голубев уволил министра труда и социального развития Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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