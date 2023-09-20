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Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Стало известно, сколько продержится теплая погода в Ростове-на-Дону

Стало известно, сколько продержится теплая погода в Ростове-на-Дону

20 сентября 2023, 18:01
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону теплая погода продержится как минимум до 26 сентября, сообщили синоптики.

С четверга по пятницу, с 21 по 22 сентября, средняя температура будет составлять около 25 градусов. Ожидается облачная и ветреная погода.

На выходных температура поднимется до 27 градусов, а ветер усилится до шести метров в секунду. Осадков в ближайшие дни не ожидается.

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Теплая погода в городе сохранится и в начале следующей недели. Температура будет составлять около 25 градусов, порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.

По ночам температура в Ростове будет опускаться до 14 градусов.

Ранее в Ростове ветви дерева из-за сильного ветра рухнули на припаркованные автомобили. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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