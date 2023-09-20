Стало известно, сколько продержится теплая погода в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
С четверга по пятницу, с 21 по 22 сентября, средняя температура будет составлять около 25 градусов. Ожидается облачная и ветреная погода.
На выходных температура поднимется до 27 градусов, а ветер усилится до шести метров в секунду. Осадков в ближайшие дни не ожидается.
Теплая погода в городе сохранится и в начале следующей недели. Температура будет составлять около 25 градусов, порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.
По ночам температура в Ростове будет опускаться до 14 градусов.
Ранее в Ростове ветви дерева из-за сильного ветра рухнули на припаркованные автомобили. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.