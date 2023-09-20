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На строительство скоростного поезда через Ростов понадобится 3,2 триллиона рублей

Строительство скоростной магистрали через Ростов в Москву оценили в 3,2 трлн рублей

20 сентября 2023, 10:41
Фото: pxhere.com
На строительство скоростного поезда через Ростов понадобится 3,2 триллиона рублей
Более трех триллионов рублей уйдет на строительство скоростного поезда из Москвы в Ростов и до Адлера, пишут СМИ.

Эксперты заявили «Ъ», что возведение скоростной ветки поезда «Москва — Ростов-на-Дону — Адлер» обойдется по меньшей мере в 3,2 триллиона рублей. Магистраль также будет пролегать через Тулу, Воронеж и Краснодар.

Ее главная задача — сократить скорость движения между конечными точками в три раза. В идеале путь из Москвы в Адлер, таким образом, займет семь часов 50 минут.

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Когда именно начнется строительство скоростной ветки, пока не известно.

Напомним, с инициативой развивать скоростные магистрали этим летом выступил президент Владимир Путин. Известно также о планах построить ветку из Москвы в Екатеринбург через Нижний Новгород и Казань.

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