Строительство скоростной магистрали через Ростов в Москву оценили в 3,2 трлн рублей

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Эксперты заявили «Ъ», что возведение скоростной ветки поезда «Москва — Ростов-на-Дону — Адлер» обойдется по меньшей мере в 3,2 триллиона рублей. Магистраль также будет пролегать через Тулу, Воронеж и Краснодар.
Ее главная задача — сократить скорость движения между конечными точками в три раза. В идеале путь из Москвы в Адлер, таким образом, займет семь часов 50 минут.
Когда именно начнется строительство скоростной ветки, пока не известно.
Напомним, с инициативой развивать скоростные магистрали этим летом выступил президент Владимир Путин. Известно также о планах построить ветку из Москвы в Екатеринбург через Нижний Новгород и Казань.