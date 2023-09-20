Судоходная корпорация хочет взыскать 6 млрд с банка для донской дочки

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
С иском в суд обратились Мубариз Гурбаноглу и «Палмали Ко Лтд», которые намереваются получить 6,3 миллиарда рублей. Истцы утверждают, что речь идет о взыскании убытков.
Иск приняли к производству, заседание по делу состоится 28 сентября.
По информации «РБК Ростов», деньги организация хочет взыскать в пользу ростовской дочки — компании ООО «Палмали». Говорится, что она обвинила банк в недобросовестном злоупотреблении правами конкурсного кредитора.
Добавим, что «Палмали» признали банкротом, после чего началась процедуры конкурсного производства.
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