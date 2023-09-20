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Судоходная корпорация хочет взыскать 6 млрд с банка для донской дочки

Судоходная корпорация хочет взыскать 6 млрд с банка для донской дочки

20 сентября 2023, 13:29
Фото: pxhere.com
Судоходная корпорация хочет взыскать 6 млрд с банка для донской дочки
Судоходная компания «Палмали Ко Лтд» пытается взыскать с банка более шести миллиардов рублей, говорится в материалах арбитражного суда Ростовской области.

С иском в суд обратились Мубариз Гурбаноглу и «Палмали Ко Лтд», которые намереваются получить 6,3 миллиарда рублей. Истцы утверждают, что речь идет о взыскании убытков.

Иск приняли к производству, заседание по делу состоится 28 сентября.

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По информации «РБК Ростов», деньги организация хочет взыскать в пользу ростовской дочки — компании ООО «Палмали». Говорится, что она обвинила банк в недобросовестном злоупотреблении правами конкурсного кредитора.

Добавим, что «Палмали» признали банкротом, после чего началась процедуры конкурсного производства.

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