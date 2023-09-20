Судья заверил, что суд по делу главы Донского Минздрава когда-нибудь закончится

«А вы и потом намерены всегда слушать по четвергам?» — спросил он. Судья выразил надежду, что рассмотрение дела все же рано или поздно подойдет к концу: «Ну, „всегда“ — это вы прям замахнулись… Я все-таки рассчитываю, что мы закончим рассматривать данное уголовное дело».