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Судья заявил, что процесс по делу главы Донского Минздрава когда-нибудь закончится

Судья заверил, что суд по делу главы Донского Минздрава когда-нибудь закончится

20 сентября 2023, 09:13
Фото: Правительство Ростовской области
Судья заявил, что процесс по делу главы Донского Минздрава когда-нибудь закончится
На очередном заседании по делу Татьяны Быковской судья заявил, что рассчитывает на окончание рассмотрения уголовного дела, пишут СМИ.

В Кущевском суде состоялось очередное заседание по делу против экс-главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской и ее заместителя Станислава Беседовского. Их обвиняют в превышении должностных полномочий при проведении госзакупки на оказание услуг по утилизации медотходов.

Судья, как пишет «Блокнот», поинтересовался у Беседовского о самочувствии. Ранее тот жаловался, что не выдерживает длительных судебных заседаний. Вместе с тем справки от врачей о состоянии здоровья подсудимого так получено и не было.

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На заседании адвокаты Беседовского и Быковской представляли аргументы в их защиту. Среди них были различные приказы министерства здравоохранения Ростовской области. Адвокаты зачитали несколько сотен листов документов о закупках чиновниками красок, ручек, ластиков, степлеров, блокнотов, мисок, кастрюлей, тазов, перчаток, пакетов и много другого. Перечислены были все цены и количества приобретенных товаров.

Чтение документов заняло несколько часов, после чего судья объявил перерыв в заседании на неделю. Один из адвокатов посетовал, что ему неудобно приезжать на заседание по четвергам.

«А вы и потом намерены всегда слушать по четвергам?» — спросил он. Судья выразил надежду, что рассмотрение дела все же рано или поздно подойдет к концу: «Ну, „всегда“ — это вы прям замахнулись… Я все-таки рассчитываю, что мы закончим рассматривать данное уголовное дело».

Ранее свидетели по делу Быковской рассказали, как определяли тарифы на вывоз медотходов.

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