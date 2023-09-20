rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Tele2 и РКСИ подписали соглашение о сотрудничестве

Tele2 и РКСИ подписали соглашение о сотрудничестве

20 сентября 2023, 12:24
Фото: Tele2
Tele2 заключила соглашение о сотрудничестве с Ростовским-на-Дону колледжем связи и информатики, которое продолжит развитие партнерских отношений компании и учебного учреждения.

Партнерство направлено на повышение качества образования, развитие научно-исследовательской и культурной деятельности в регионе.

Соглашение было подписано директором макрорегиона «Юг» Tele2 Константином Мотлях и директором Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики Сергеем Горбуновым. Взаимодействие предполагает целый ряд совместных инициатив, в числе приоритетных направлений реализация образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, осуществление инновационной деятельности, проведение конференций и обучающих тренингов, поддержка студенческих мероприятий и учащейся молодежи.

Также в рамках договора предполагается возможность прохождения практики студентов в ростовском филиале Tele2 с привлечением опытных специалистов компании, а также разбором уникальных кейсов из производственного и исследовательского опыта оператора. Среди активностей, которые будут реализованы в первую очередь, — организация и проведение экскурсий для учащихся и молодых специалистов колледжа по объектам Tele2, образовательные мастер-классы и лекции от ведущих спикеров оператора.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:

«Мы успешно сотрудничаем с РКСИ уже не первый год, и подписанное соглашение станет планомерным продолжением партнерских отношений. Синергия компетенций современной телекоммуникационной компании и профильного колледжа позволит студентам получить дополнительные преимущества в образовательном процессе. Сотрудничество позволит нам объединить усилия в работе как над научно-исследовательскими проектами, так и на предоставление возможности учащимся на практике применять полученные теоретические знания в области связи. Со своей стороны, мы заинтересованы в развитии будущих специалистов и инвестировании усилий в этот процесс: сегодняшние студенты завтра могут стать нашими сотрудниками».

Сергей Горбунов, директор Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики:

«Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики ставит перед собой задачи подготовки высококлассных специалистов, которые будут востребованы на рынке труда. Мы ценим, что Tele2 демонстрирует высокий уровень социальной ответственности и готовности участвовать

в образовательном процессе в разных направлениях. Запланированные в рамках соглашения активности дадут возможность проявить себя молодым и талантливым студентам, реализовать актуальные прикладные проекты и получить отраслевые знания. Уверен, что взаимодействие позволит реализовать научный потенциал студентов РКСИ и увеличит интерес к выбранной профессии».

Реклама. ООО «Т2 МОБАЙЛ»

Подпишитесь
«Дети греются в туалетах»: составлен топ-5 худших школ в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:35
В ЦБ рассказали, почему в Ростовской области подорожали апельсины и груши
Сегодня, 08:15
Зоолог объяснил причины гибели дельфинов в Таганрогском заливе
Сегодня, 06:33
Эколог рассказал об удручающем состоянии малых рек в Ростовской области
Сегодня, 05:47
Водитель умер за рулем и влетел в бензовоз и грузовик на Малиновского в Ростове
Сегодня, 04:56
Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края
Сегодня, 10:37