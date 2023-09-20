Tele2 и РКСИ подписали соглашение о сотрудничестве

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Партнерство направлено на повышение качества образования, развитие научно-исследовательской и культурной деятельности в регионе.
Соглашение было подписано директором макрорегиона «Юг» Tele2 Константином Мотлях и директором Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики Сергеем Горбуновым. Взаимодействие предполагает целый ряд совместных инициатив, в числе приоритетных направлений реализация образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, осуществление инновационной деятельности, проведение конференций и обучающих тренингов, поддержка студенческих мероприятий и учащейся молодежи.
Также в рамках договора предполагается возможность прохождения практики студентов в ростовском филиале Tele2 с привлечением опытных специалистов компании, а также разбором уникальных кейсов из производственного и исследовательского опыта оператора. Среди активностей, которые будут реализованы в первую очередь, — организация и проведение экскурсий для учащихся и молодых специалистов колледжа по объектам Tele2, образовательные мастер-классы и лекции от ведущих спикеров оператора.
Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:
«Мы успешно сотрудничаем с РКСИ уже не первый год, и подписанное соглашение станет планомерным продолжением партнерских отношений. Синергия компетенций современной телекоммуникационной компании и профильного колледжа позволит студентам получить дополнительные преимущества в образовательном процессе. Сотрудничество позволит нам объединить усилия в работе как над научно-исследовательскими проектами, так и на предоставление возможности учащимся на практике применять полученные теоретические знания в области связи. Со своей стороны, мы заинтересованы в развитии будущих специалистов и инвестировании усилий в этот процесс: сегодняшние студенты завтра могут стать нашими сотрудниками».
Сергей Горбунов, директор Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики:
«Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики ставит перед собой задачи подготовки высококлассных специалистов, которые будут востребованы на рынке труда. Мы ценим, что Tele2 демонстрирует высокий уровень социальной ответственности и готовности участвовать
в образовательном процессе в разных направлениях. Запланированные в рамках соглашения активности дадут возможность проявить себя молодым и талантливым студентам, реализовать актуальные прикладные проекты и получить отраслевые знания. Уверен, что взаимодействие позволит реализовать научный потенциал студентов РКСИ и увеличит интерес к выбранной профессии».
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