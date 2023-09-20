Tele2 и РКСИ подписали соглашение о сотрудничестве

«Мы успешно сотрудничаем с РКСИ уже не первый год, и подписанное соглашение станет планомерным продолжением партнерских отношений. Синергия компетенций современной телекоммуникационной компании и профильного колледжа позволит студентам получить дополнительные преимущества в образовательном процессе. Сотрудничество позволит нам объединить усилия в работе как над научно-исследовательскими проектами, так и на предоставление возможности учащимся на практике применять полученные теоретические знания в области связи. Со своей стороны, мы заинтересованы в развитии будущих специалистов и инвестировании усилий в этот процесс: сегодняшние студенты завтра могут стать нашими сотрудниками».