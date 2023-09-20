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Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

В Госдуме призвали сделать программу инициативного бюджетирования федеральной

20 сентября 2023, 14:03
Член комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ, Сергей Колунов, предложил распространить на весь федеральный уровень программу инициативного бюджетирования. Эта программа уже успешно действует в Московской области и 50 других регионах России.

Идея программы инициативного бюджетирования заключается в том, чтобы жители сами предлагали проекты для улучшения своего города. Они формируют инициативные группы, обращаются в муниципалитет и сообщают о своих предложениях. Жители также вносят 1% от необходимой суммы для реализации проекта, а остальные средства предоставляются муниципалитетом и региональным бюджетом, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам Колунова, программа инициативного бюджетирования за несколько лет показала свою эффективность. Она позволяет жителям определить наиболее важные проблемы и самостоятельно принять решение о том, на что следует направить деньги. Таким образом, реализуются только те проекты, которые действительно нужны в конкретных регионах.

Парламентарий призывает расширить программу на федеральном уровне, чтобы жители каждого региона имели возможность определить, как использовать бюджетные средства. Это позволит решить самые срочные проблемы в каждом отдельном субъекте Российской Федерации.

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