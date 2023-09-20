В Госдуме призвали сделать программу инициативного бюджетирования федеральной

По словам Колунова, программа инициативного бюджетирования за несколько лет показала свою эффективность. Она позволяет жителям определить наиболее важные проблемы и самостоятельно принять решение о том, на что следует направить деньги. Таким образом, реализуются только те проекты, которые действительно нужны в конкретных регионах.