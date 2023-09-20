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Published Сегодня, 15:45

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Updated Сегодня, 15:47

В грибах в Ростовской области нашли токсин, в 375 раз опаснее яда гремучей змеи

В грибах в Ростовской области нашли токсин, в 375 раз опаснее яда гремучей змеи

20 сентября 2023, 15:45
В Ростовской области с начала года скончались два человека с диагнозом ботулизм, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего за этот период зарегистрировали шесть случаев заболевания. Все пациенты употребляли консервированные грибы и вяленую рыбу, которая была приготовлена в домашних условиях.

Споры ботулизма находятся в воде и почве, откуда попадают в продукты при консервировании. Возбудители болезни выживают только при отсутствии доступа кислорода.

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Местных жителей попросили не покупать с рук консервированную продукцию. Кроме того, нельзя консервировать продукты, на которых появилась гниль.

По информации СМИ, этот яд очень опасен и в 375 раз сильнее яда гремучей змеи.

Ранее опасных растительноядных клопов обнаружили в Ростовской области.

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