В грибах в Ростовской области нашли токсин, в 375 раз опаснее яда гремучей змеи

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Всего за этот период зарегистрировали шесть случаев заболевания. Все пациенты употребляли консервированные грибы и вяленую рыбу, которая была приготовлена в домашних условиях.
Споры ботулизма находятся в воде и почве, откуда попадают в продукты при консервировании. Возбудители болезни выживают только при отсутствии доступа кислорода.
Местных жителей попросили не покупать с рук консервированную продукцию. Кроме того, нельзя консервировать продукты, на которых появилась гниль.
По информации СМИ, этот яд очень опасен и в 375 раз сильнее яда гремучей змеи.
Ранее опасных растительноядных клопов обнаружили в Ростовской области.