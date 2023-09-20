rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

В Ростове-на-Дону разрешили застроить участок на улице Чемордачка

В Ростове-на-Дону разрешили застроить участок на улице Чемордачка

20 сентября 2023, 17:08
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону компании «Флэш» разрешили построить заправку и автомойку на улице Чемордачка, говорится в постановлении администрации.

Речь идет о земельном участке площадью 4,5 тысячи квадратных метров, который расположен на улице Чемордачка, 103. Здесь теперь можно разместить автомобильную мойки на 5 постов и АЗС на две колонки.

Соответствующий документ подписал глава администрации города Алексей Логвиненко.

Школу построят в Ростове в санаторно-курортной зоне на Каменке
Узнать подробнее

Ранее строительство скоростной магистрали через Ростов в Москву оценили в 3,2 триллиона рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого суд запретил сносить многоквартирный дом в центре Ростова-на-Дону.

#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Суд#Строительство#Последние новости Ростова на сегодня#АЗС#Глава администрации#Земельный участок#Застройка#Участок#Многоквартирный дом
Подпишитесь
«Дети греются в туалетах»: составлен топ-5 худших школ в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:35
В ЦБ рассказали, почему в Ростовской области подорожали апельсины и груши
Сегодня, 08:15
Зоолог объяснил причины гибели дельфинов в Таганрогском заливе
Сегодня, 06:33
Эколог рассказал об удручающем состоянии малых рек в Ростовской области
Сегодня, 05:47
Водитель умер за рулем и влетел в бензовоз и грузовик на Малиновского в Ростове
Сегодня, 04:56
Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края
Сегодня, 10:37