В Ростове-на-Дону разрешили застроить участок на улице Чемордачка

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
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Updated Сегодня, 17:10
Речь идет о земельном участке площадью 4,5 тысячи квадратных метров, который расположен на улице Чемордачка, 103. Здесь теперь можно разместить автомобильную мойки на 5 постов и АЗС на две колонки.
Соответствующий документ подписал глава администрации города Алексей Логвиненко.
Ранее строительство скоростной магистрали через Ростов в Москву оценили в 3,2 триллиона рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого суд запретил сносить многоквартирный дом в центре Ростова-на-Дону.