В Ростове назвали еще одну версию рейда силовиков на Военведе

По версиям СМИ, облавы могли быть связаны с мигрантами, а также с конфликтом между армянами и азербайджанцами в СНТ «Братство». Telegram-канал «Че по Ростову?» выдвинул другую версию. Со ссылкой на свои источники он пишет, что в СНТ силовики проводят учения по «Антитеррору».