В Ростове назвали еще одну версию рейда силовиков на Военведе

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
Утро на Северном в Ростове началось с рейда силовиков в СНТ «Братство». Также горожане сообщают о проверках и в других близлежащих товариществах.
По версиям СМИ, облавы могли быть связаны с мигрантами, а также с конфликтом между армянами и азербайджанцами в СНТ «Братство». Telegram-канал «Че по Ростову?» выдвинул другую версию. Со ссылкой на свои источники он пишет, что в СНТ силовики проводят учения по «Антитеррору».
В МВД подробностями рейда не делились, сообщив лишь, что правоохранительные органы организовали «профилактическое мероприятие».
Напомним, из-за облавы в СНТ «Братство» огромная пробка сковала утром улицу Оганова.