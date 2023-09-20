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В Ростове назвали еще одну версию рейда силовиков на Военведе

В Ростове назвали еще одну версию рейда силовиков на Военведе

20 сентября 2023, 08:47
Фото: 1MI
В Ростове назвали еще одну версию рейда силовиков на Военведе
Учения по плану «Антитеррор» могли стать причиной рейда силовиков в СНТ Ростова, сообщает телеграм-канал «Че по Ростову» со ссылкой на свои источники.

Утро на Северном в Ростове началось с рейда силовиков в СНТ «Братство». Также горожане сообщают о проверках и в других близлежащих товариществах.

Названа причина скопления сотен силовиков на Оганова в Ростове 20 сентября
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По версиям СМИ, облавы могли быть связаны с мигрантами, а также с конфликтом между армянами и азербайджанцами в СНТ «Братство». Telegram-канал «Че по Ростову?» выдвинул другую версию. Со ссылкой на свои источники он пишет, что в СНТ силовики проводят учения по «Антитеррору».

В МВД подробностями рейда не делились, сообщив лишь, что правоохранительные органы организовали «профилактическое мероприятие».

Напомним, из-за облавы в СНТ «Братство» огромная пробка сковала утром улицу Оганова.

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