В ЦБ рассказали, почему в ростовской области подорожали апельсины и груши

Ослабление курса рубля привело к подорожанию импортных фруктов и овощей. В частности, выросли годовые темпы прироста цен на апельсины, бананы, лимоны и груши. Также значительно подорожали огурцы. Их урожай в этом году оказался небогатым из-за жаркой и засушливой погоды.