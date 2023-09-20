rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

В ЦБ рассказали, почему в ростовской области подорожали апельсины и груши

В ЦБ рассказали, почему в Ростовской области подорожали апельсины и груши

20 сентября 2023, 08:15
Фото: rostovgazeta.ru
В ЦБ рассказали, почему в ростовской области подорожали апельсины и груши
Падение курса рубля привело к увеличению стоимости импортных фруктов и овощей в Ростовской области, заявили в Центробанке.

Ослабление курса рубля привело к подорожанию импортных фруктов и овощей. В частности, выросли годовые темпы прироста цен на апельсины, бананы, лимоны и груши. Также значительно подорожали огурцы. Их урожай в этом году оказался небогатым из-за жаркой и засушливой погоды.

ФАС проверит рост цен на бензин в Ростовской области
Узнать подробнее

Поднялись в цене и фруктовые соки. Тут эксперты главной причиной инфляции называют затраты производителей на импортные упаковочные материалы.

Напомним, по последним данным ЦБ, годовая инфляция в Ростовской области достигла 5,1%. В основном к этому привели ослабление рубля, рост потребительского спроса при снижении предложения, а также увеличение затрат производителей.

Читайте также:
Годовая инфляция в Ростовской области достигла 5,1%В ростовском «Тавре» решили заменять говядину другим мясом, чтобы сэкономитьЭксперт предупредил о подорожании хлеба в Ростовской области этой осенью
#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЦБ#Инфляция в Ростовской области#Цены на продукты в Ростовской области#Рост цен в Ростовской области
Подпишитесь
«Дети греются в туалетах»: составлен топ-5 худших школ в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:35
Зоолог объяснил причины гибели дельфинов в Таганрогском заливе
Сегодня, 06:33
Эколог рассказал об удручающем состоянии малых рек в Ростовской области
Сегодня, 05:47
Водитель умер за рулем и влетел в бензовоз и грузовик на Малиновского в Ростове
Сегодня, 04:56
Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края
Сегодня, 10:37