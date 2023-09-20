В ЦБ рассказали, почему в ростовской области подорожали апельсины и груши

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Ослабление курса рубля привело к подорожанию импортных фруктов и овощей. В частности, выросли годовые темпы прироста цен на апельсины, бананы, лимоны и груши. Также значительно подорожали огурцы. Их урожай в этом году оказался небогатым из-за жаркой и засушливой погоды.
Поднялись в цене и фруктовые соки. Тут эксперты главной причиной инфляции называют затраты производителей на импортные упаковочные материалы.
Напомним, по последним данным ЦБ, годовая инфляция в Ростовской области достигла 5,1%. В основном к этому привели ослабление рубля, рост потребительского спроса при снижении предложения, а также увеличение затрат производителей.