В Центробанке объяснили высокие цены на мясо и курицу в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Годовая инфляция в Ростовской области в августе увеличилась до 5,06% с 4,29% в июле. В основном к этому привело ослабление рубля, рост спроса при снижении предложения, а также увеличение затрат производителей.
Так, значительно увеличились расходы животноводческих хозяйств на импортные корма и обслуживание иностранного оборудования. Также на внутреннем рынке подорожало зерно. Из-за этого производители мяса были вынуждены увеличить цены на свою продукцию, чтобы хоть как-то отбить затраты. На рост стоимости курицы, помимо курса рубля, повлияли еще и вспышки птичьего гриппа.
Все это по цепочке привело и к подорожанию полуфабрикатов, например, фарша и кулинарных изделий из курицы. Их производителям пришлось также учитывать рост стоимости упаковки.
Также в Ростовской области падение курса рубля привело к подорожанию импортных фруктов.