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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Падение курса рубля, среди прочего, повлияло на стоимость мяса и курицы в Ростовской области

В Центробанке объяснили высокие цены на мясо и курицу в Ростовской области

20 сентября 2023, 07:22
Фото: 1MI
Падение курса рубля, среди прочего, повлияло на стоимость мяса и курицы в Ростовской области
Падение курса рубля, среди прочего, повлияло на стоимость мяса и курицы в Ростовской области, к такому выводу пришел Центробанк.

Годовая инфляция в Ростовской области в августе увеличилась до 5,06% с 4,29% в июле. В основном к этому привело ослабление рубля, рост спроса при снижении предложения, а также увеличение затрат производителей.

Так, значительно увеличились расходы животноводческих хозяйств на импортные корма и обслуживание иностранного оборудования. Также на внутреннем рынке подорожало зерно. Из-за этого производители мяса были вынуждены увеличить цены на свою продукцию, чтобы хоть как-то отбить затраты. На рост стоимости курицы, помимо курса рубля, повлияли еще и вспышки птичьего гриппа.

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Все это по цепочке привело и к подорожанию полуфабрикатов, например, фарша и кулинарных изделий из курицы. Их производителям пришлось также учитывать рост стоимости упаковки.

Также в Ростовской области падение курса рубля привело к подорожанию импортных фруктов.

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