В Центробанке объяснили высокие цены на мясо и курицу в Ростовской области

Так, значительно увеличились расходы животноводческих хозяйств на импортные корма и обслуживание иностранного оборудования. Также на внутреннем рынке подорожало зерно. Из-за этого производители мяса были вынуждены увеличить цены на свою продукцию, чтобы хоть как-то отбить затраты. На рост стоимости курицы, помимо курса рубля, повлияли еще и вспышки птичьего гриппа.