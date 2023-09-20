Видео пролетающего над Ростовом красного объекта появилось в Сети

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Ростовчане засняли летящий объект, похожий на шар, который либо мог гореть, либо быть ярко красного цвета. Точно понять, что это пролетело, горожане не смогли.
«Что-то находилось над Ростовом», — заявил автор и разместил видео. Пользователи в комментариях начали гадать, что это может быть.
Одни предположили, что это пролетел обычный самолет, другие пошутили об НЛО. Некоторые начали говорить о дроне.
«Похоже на китайский фонарик, сейчас ветрено, поэтому быстро летит», — пишут горожане. Никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее ростовчан напугал НЛО, замеченный над городом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.