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Published Сегодня, 18:43

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Видео пролетающего над Ростовом красного объекта появилось в Сети

Видео пролетающего над Ростовом красного объекта появилось в Сети

20 сентября 2023, 18:43
Фото: 1MI
Жители Ростова-на-Дону заметили в небе над городом круглый объект красного цвета, сообщили они в Telegram в группе «Ростов Главный».

Ростовчане засняли летящий объект, похожий на шар, который либо мог гореть, либо быть ярко красного цвета. Точно понять, что это пролетело, горожане не смогли.

«Что-то находилось над Ростовом», — заявил автор и разместил видео. Пользователи в комментариях начали гадать, что это может быть.

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Одни предположили, что это пролетел обычный самолет, другие пошутили об НЛО. Некоторые начали говорить о дроне.

Видео: ТГ канал Ростов Главный

«Похоже на китайский фонарик, сейчас ветрено, поэтому быстро летит», — пишут горожане. Никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее ростовчан напугал НЛО, замеченный над городом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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