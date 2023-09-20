Власти Ростова заявили о нехватке тысячи водителей общественного транспорта

Уточняется, что острее всего проблема стоит у перевозчиков «Южная транспортная компания», «Карат», «Янтарь-1 автоколонна-1». Обеспеченность водителями там оценивается всего лишь в 45%. Здесь обеспеченность водителями составляет менее 45%.