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Власти Ростова заявили о нехватки тысячи водителей общественного транспорта

Власти Ростова заявили о нехватке тысячи водителей общественного транспорта

20 сентября 2023, 09:56
Фото: donland.ru
Власти Ростова заявили о нехватки тысячи водителей общественного транспорта
Автобусы простаивают в автопарках Ростова из-за катастрофической нехватки водителей, пишет газета «Молот».

Власти Ростова объяснили нехватку автобусов на маршрутах города. Пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова рассказала «Молоту», что причиной сложной транспортной ситуации является дефицит водителей.

Автобусы простаивают в автопарках из-за нехватки более тысячи водительских кадров. Обслуживают общественный транспорт в городе сейчас лишь 1042 водителя.

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Уточняется, что острее всего проблема стоит у перевозчиков «Южная транспортная компания», «Карат», «Янтарь-1 автоколонна-1». Обеспеченность водителями там оценивается всего лишь в 45%. Здесь обеспеченность водителями составляет менее 45%.

Ранее в Ростове зарплату водителей автобусов предложили повысить до 180 тысяч рублей.

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