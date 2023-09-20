Власти Ростова заявили о нехватке тысячи водителей общественного транспорта

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Власти Ростова объяснили нехватку автобусов на маршрутах города. Пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова рассказала «Молоту», что причиной сложной транспортной ситуации является дефицит водителей.
Автобусы простаивают в автопарках из-за нехватки более тысячи водительских кадров. Обслуживают общественный транспорт в городе сейчас лишь 1042 водителя.
Уточняется, что острее всего проблема стоит у перевозчиков «Южная транспортная компания», «Карат», «Янтарь-1 автоколонна-1». Обеспеченность водителями там оценивается всего лишь в 45%. Здесь обеспеченность водителями составляет менее 45%.
Ранее в Ростове зарплату водителей автобусов предложили повысить до 180 тысяч рублей.