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Published Сегодня, 04:10

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Updated Сегодня, 04:10

Для больниц в Ростовской области ведется закупка вакцины от коронавируса

Власти Ростовской области сообщили о росте заболеваемости коронавирусом

20 сентября 2023, 04:10
Фото: 1MI
Для больниц в Ростовской области ведется закупка вакцины от коронавируса
Для больниц в Ростовской области ведется закупка вакцины от коронавируса, рассказали в правительстве региона.

В Ростовской области увеличилась заболеваемость коронавирусом. Врачи связывают это с сезонным похолоданием и возросшим общением в коллективах после летних отпусков и каникул.

Самой эффективной мерой профилактики против коронавируса эксперты называют вакцинацию. Сделать ее желательно с сентября по ноябрь, чтобы к вирусу успел сформироваться иммунитет.

Врач рассказал, когда в Ростовской области введут масочный режим
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Сейчас власти Ростовской области оперативно закупают вакцину против COVID-19, чтобы она как можно скорее прибыла в поликлиники.

Ранее врач рассказал, почему штамм COVID-19 «пирола» может быть опасным для ростовчан.

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