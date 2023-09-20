Власти Ростовской области сообщили о росте заболеваемости коронавирусом

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
В Ростовской области увеличилась заболеваемость коронавирусом. Врачи связывают это с сезонным похолоданием и возросшим общением в коллективах после летних отпусков и каникул.
Самой эффективной мерой профилактики против коронавируса эксперты называют вакцинацию. Сделать ее желательно с сентября по ноябрь, чтобы к вирусу успел сформироваться иммунитет.
Сейчас власти Ростовской области оперативно закупают вакцину против COVID-19, чтобы она как можно скорее прибыла в поликлиники.
Ранее врач рассказал, почему штамм COVID-19 «пирола» может быть опасным для ростовчан.