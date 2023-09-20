Водитель умер за рулем и влетел в бензовоз и грузовик на Малиновского в Ростове

ДТП произошло накануне на улице Малиновского в Ростове. Там водителю Renault стало плохо прямо во время движения, у мужчины случился сердечный приступ. Он умер почти сразу, а машина, потеряв управление, влетела в движущиеся попутно бензовоз и грузовик.