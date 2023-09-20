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В Ростове на улице Малиновского водитель иномарки умер от сердечного приступа

Водитель умер за рулем и влетел в бензовоз и грузовик на Малиновского в Ростове

20 сентября 2023, 04:56
Фото: 1MI
В Ростове на улице Малиновского водитель иномарки умер от сердечного приступа
В Ростове на улице Малиновского водитель иномарки умер от сердечного приступа, рассказали в социальных сетях очевидцы.

ДТП произошло накануне на улице Малиновского в Ростове. Там водителю Renault стало плохо прямо во время движения, у мужчины случился сердечный приступ. Он умер почти сразу, а машина, потеряв управление, влетела в движущиеся попутно бензовоз и грузовик.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и полицейские. Уточняется, что водители бензовоза и грузовика не пострадали.

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В ГИБДД официальными подробностями аварии пока не делились.

Ранее скорая с тяжелым пациентом столкнулась с грузовиком в Ростовской области.

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