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Военный суд в Ростове отправил украинского вербовщика в колонию на девять лет

Военный суд в Ростове отправил украинского вербовщика в колонию на девять лет

20 сентября 2023, 09:58
Фото: 1MI
Военный суд в Ростове отправил украинского вербовщика в колонию на девять лет
Украинский вербовщик Доброслав Манько отправится в колонию на девять лет, к такому решению пришел Южный окружной военный суд в Ростове.

Южный окружной военный суд огласил приговор Доброславу Манько. Мужчина с марта 2019 года по январь 2022 года, находясь в Мариуполе, занимался вербовкой граждан для совершения терактов. Он переписывался с местными жителями и предлагал им вступить в экстремистскую организацию «Правый сектор»*.

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Суд признал Манько виновным и отправил его в колонию на девять лет.

В законную силу приговор пока не вступил.

Напомним, в Ростове начался суд на организаторами теракта и убийства главы ДНР Александра Захарченко.

* — запрещенная на территории РФ экстремистская организация.

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