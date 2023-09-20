Военный суд в Ростове отправил украинского вербовщика в колонию на девять лет

Южный окружной военный суд огласил приговор Доброславу Манько. Мужчина с марта 2019 года по январь 2022 года, находясь в Мариуполе, занимался вербовкой граждан для совершения терактов. Он переписывался с местными жителями и предлагал им вступить в экстремистскую организацию «Правый сектор»*.