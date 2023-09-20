Военный суд в Ростове отправил украинского вербовщика в колонию на девять лет

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
Южный окружной военный суд огласил приговор Доброславу Манько. Мужчина с марта 2019 года по январь 2022 года, находясь в Мариуполе, занимался вербовкой граждан для совершения терактов. Он переписывался с местными жителями и предлагал им вступить в экстремистскую организацию «Правый сектор»*.
Суд признал Манько виновным и отправил его в колонию на девять лет.
В законную силу приговор пока не вступил.
Напомним, в Ростове начался суд на организаторами теракта и убийства главы ДНР Александра Захарченко.
* — запрещенная на территории РФ экстремистская организация.