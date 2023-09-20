Зарплаты в Ростове выросли на 41% в сентябре

Так, в Ростове в сентябре средняя оплата труда увеличилась на 41%. В рейтинге городов России по росту зарплат южная столица заняла седьмое месте. Первые три отошли Омску, Саратову и Оренбургу. Там зарплаты увеличились в 1,5 раза в сентябре.