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Конкуренция среди работодателей привела к росту заработной платы в Ростове

Зарплаты в Ростове выросли на 41% в сентябре

20 сентября 2023, 05:38
Фото: 1MI
Конкуренция среди работодателей привела к росту заработной платы в Ростове
Конкуренция среди работодателей привела к росту заработной платы в Ростове, заявили аналитики «Авито».

Аналитики заявили о росте заработных плат в некоторых городах России в сентябре. Тенденцию увеличения оплаты труда они объяснили дефицитом кадров. Из-за конкуренции за квалифицированных сотрудников работодатели вынуждены идти на повышение зарплат.

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Так, в Ростове в сентябре средняя оплата труда увеличилась на 41%. В рейтинге городов России по росту зарплат южная столица заняла седьмое месте. Первые три отошли Омску, Саратову и Оренбургу. Там зарплаты увеличились в 1,5 раза в сентябре.

«В условиях высокой конкуренции местные работодатели стараются привлекать соискателей и удерживать сотрудников достойной оплатой труда»‎, — комментирует директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Ранее стало известно, сколько придется работать в Ростовской области для покупки нового iPhone.

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