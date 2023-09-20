Зарплаты в Ростове выросли на 41% в сентябре

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
Аналитики заявили о росте заработных плат в некоторых городах России в сентябре. Тенденцию увеличения оплаты труда они объяснили дефицитом кадров. Из-за конкуренции за квалифицированных сотрудников работодатели вынуждены идти на повышение зарплат.
Так, в Ростове в сентябре средняя оплата труда увеличилась на 41%. В рейтинге городов России по росту зарплат южная столица заняла седьмое месте. Первые три отошли Омску, Саратову и Оренбургу. Там зарплаты увеличились в 1,5 раза в сентябре.
«В условиях высокой конкуренции местные работодатели стараются привлекать соискателей и удерживать сотрудников достойной оплатой труда», — комментирует директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.
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