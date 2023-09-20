Женщины помогают российским компаниям достигать высоких финансовых показателей

Российская экономика по-прежнему нуждается в женских кадрах, особенно в периоды кризиса, когда этот спрос только усиливается. Решение этой проблемы станет ключевой темой для обсуждения на предстоящем саммите FWD.Woman Summit, запланированном на 29 сентября в Москве и организованном с поддержкой Forbes Woman. На встрече будут рассматриваться социальные и карьерные возможности для женщин, а также различные инициативы, которые могут быть предприняты для поддержки женщин от Москвы до Владивостока.