Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В связи с этим актуальными остаются вопросы гендерного равенства и поддержки женщин, несмотря на мировые катаклизмы и глобальную турбулентность в экономике и политике.
По сообщению издания 56orb.ru, данные Всемирного экономического форума подтверждают, что предприятия, имеющие управленческие команды с разнообразным гендерным составом, получают на 19% больше дохода благодаря инновациям. Это немаловажное открытие, однако необходимо отметить, что до сих пор существует значительное неравенство в доступности профессий для женщин. За последние два десятилетия прогресс в индустрии программирования для женщин был незначительным, увеличившись всего на 2%.
Российская экономика по-прежнему нуждается в женских кадрах, особенно в периоды кризиса, когда этот спрос только усиливается. Решение этой проблемы станет ключевой темой для обсуждения на предстоящем саммите FWD.Woman Summit, запланированном на 29 сентября в Москве и организованном с поддержкой Forbes Woman. На встрече будут рассматриваться социальные и карьерные возможности для женщин, а также различные инициативы, которые могут быть предприняты для поддержки женщин от Москвы до Владивостока.
Список спикеров на саммите включает Кристину Романовскую, владельца и руководителя агрохолдинга «Лазаревское» (Тула), Татьяну Филеву, акционера авиакомпании S7 (Новосибирск), и Марину Старчикову, предпринимателя, соучредителя и основателя сети отелей и ресторанов WeFamilyGroup (Тамбов).
Правила и стратегии корпораций будут широко обсуждаться в рамках отдельной дискуссии, в которой примут участие представители компаний с офисами по всей стране, включая Наталью Грознову, заместителя генерального директора по экономике и финансам группы «Самолет», Елену Свирину, вице-президента — финансового директора группы компаний «Дело», и многих других экспертов.
Кроме того, на саммите будут присутствовать и почетные гости, представители самых различных профессий, от спорта до науки. Среди них будут Анна Кикина — космонавт-испытатель отряда Центра подготовки космонавтов, Софья Лебедева — актриса театра и кино, активно снимающаяся в Голливуде, Дарья Леднева — основатель проекта «От Ба» и Эльмира Ибрагимова — основатель женской футбольной школы в Дагестане.
Трансляции некоторых сессий будут доступны в интернете. В качестве информационного партнера мероприятия выступает медиахолдинг 1MI. Подробности можно узнать на сайте форума.