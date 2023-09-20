Жители Ростовской области столкнулись с облавами силовиков и скачком цен на мясо

Утром в среду, 20 сентября, появилась большая пробка на улице Оганова в Ростове-на-Дону, причиной которой оказался рейд сотен силовиков в СНТ «Братство». Незамеченным среди местных жителей это остаться не могло, в результате чего поступил комментарий от полиции.