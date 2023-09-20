Жители Ростовской области столкнулись с облавами силовиков и скачком цен на мясо

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Утром в среду, 20 сентября, появилась большая пробка на улице Оганова в Ростове-на-Дону, причиной которой оказался рейд сотен силовиков в СНТ «Братство». Незамеченным среди местных жителей это остаться не могло, в результате чего поступил комментарий от полиции.
Причиной назвали некие «профилактические мероприятия». Однако у людей появлялись предположения, что это может быть связано с проверкой мигрантов.
А СМИ со ссылкой на свои источники написали, что вечером 19 сентября в районе СНТ якобы произошла стычка между армянами и айзербайджанцами.
В Центробанке рассказали, что падение курса рубля отразилось на стоимости мясной продукции. Годовая инфляция в Ростовской области в августе увеличилась до 5,06% с 4,29% в июле.
В результате траты производителей выросли, в том числе на покупку зарубежных кормов и обслуживание оборудования. А это, в свою очередь, повлекло повышение цен на мясо.
Кроме того, подорожали и полуфабрикаты.
По информации газеты «Молот», в автопарках Ростова простаивают автобусы из-за серьезной нехватки автобусов. В данный момент общественный транспорт обслуживают 1042 сотрудника, что очень мало.
Говорится, что острее всего проблема оказалась у перевозчиков «Южная транспортная компания», «Карат», «Янтарь-1» и «Автоколонна-1». Обеспеченность сотрудниками там оценивается только в 45%.