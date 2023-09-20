Зоолог объяснил причины гибели дельфинов в Таганрогском заливе

По словам зоолога Тимофея Барабашина, частой причиной смерти азовок становятся браконьерские сети. «По фото невозможно определить, от чего именно умерли эти дельфины. Они, так же как и люди, умирают от заболеваний, в том числе паразитарных», — отметил эксперт Тимофей Барабашин.