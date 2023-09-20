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Зоолог объяснил причины гибели азовок в Таганрогском заливе

Зоолог объяснил причины гибели дельфинов в Таганрогском заливе

20 сентября 2023, 06:33
Фото: Erik Christensen/cc by sa 3.0/wiki
Зоолог объяснил причины гибели азовок в Таганрогском заливе
Мертвых азовок обнаружил на берегу Таганрогского залива местный житель, который вышел прогуляться по берегу. Доцент кафедры зоологии Южного федерального университета Тимофей Барабашин рассказал RostovGazeta, что могло стать причиной массовой гибели дельфинов.

По словам зоолога Тимофея Барабашина, частой причиной смерти азовок становятся браконьерские сети. «По фото невозможно определить, от чего именно умерли эти дельфины. Они, так же как и люди, умирают от заболеваний, в том числе паразитарных», — отметил эксперт Тимофей Барабашин.

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Он добавил, что поголовье морских свиней в акватории Азовского и Черноморского моря насчитывает до 90 тысяч особей. Этот подвид занесен в Красную книгу и подлежит охране.

Ранее RostovGazeta писала о том, что берег Таганрогского залива усеяли трупы мертвых дельфинов.

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