Зоолог объяснил причины гибели дельфинов в Таганрогском заливе

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
По словам зоолога Тимофея Барабашина, частой причиной смерти азовок становятся браконьерские сети. «По фото невозможно определить, от чего именно умерли эти дельфины. Они, так же как и люди, умирают от заболеваний, в том числе паразитарных», — отметил эксперт Тимофей Барабашин.
Он добавил, что поголовье морских свиней в акватории Азовского и Черноморского моря насчитывает до 90 тысяч особей. Этот подвид занесен в Красную книгу и подлежит охране.
Ранее RostovGazeta писала о том, что берег Таганрогского залива усеяли трупы мертвых дельфинов.